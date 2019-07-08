2019-07-08T10:09:47+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности

Во всех городах и посёлках региона пройдут праздничные мероприятия
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля.

Глава региона отметил, что Ямал силён крепкими и дружными семьями, где царят любовь и согласие, взаимное уважение и почитание старшего поколения. В ямальской Арктике многое делается для укрепления семейной политики, поддержки материнства и детства, многодетных, молодых и приёмных семей, семей с детьми-инвалидами.

Несмотря на суровые климатические условия, ямальская Арктика демонстрирует позитивную демографическую ситуацию. Коэффициент рождаемости в регионе на тысячу населения за январь-апрель нынешнего года составил 12,3. Это выше показателя по УрФО на 12,8% и в целом по России на 24,2%. При этом Ямал заслуженно входит в группу регионов-лидеров по масштабу мер соцподдержки.

В День семьи, любви и верности во всех городах и посёлках региона пройдут праздничные мероприятия: концерты и конкурсы, различные акции и игровые программы, семейные квесты и вечера отдыха.

Традиционно пройдёт награждение семей Ямала общественной наградой-медалью «За любовь и верность».

Оргкомитетом по проведению праздника «День семьи, любви и верности в РФ» одобрены кандидатуры 69 семей, имеющих крепкий семейный союз продолжительностью более 25 лет, воспитавших детей достойными членами российского общества.

В рамках празднования Дня семьи в муниципалитетах будут чествоваться семьи, удостоенные данной медали. Семейные пары поделятся своими историями, успехами и советами сохранения крепкого семейного союза, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Мы и в дальнейшем будем активно развивать и совершенствовать социальную сферу, продолжая укреплять институт семьи, - сказал глава региона. Дмитрий Артюхов пожелал ямальским семьям – родителям и детям – крепкого здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
Новости 24
Погода на Ямале 9 июля: ветер утихнет до штиля
Интернет-продавщицу из Нового Уренгоя облапошили мошенники
Глава Салехарда проверил подготовку города к отопительному сезону
В Нори отметили День рыбака
Ямальское судно КС-162 испытывают на Волге
Угонщиком велосипеда в Новом Уренгое оказался трудный подросток
Пять салехардских школьников будут строить Фантастический мир будущего
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Ямальские пляжные волейболисты впервые выиграли золото мирового первенства
На Ямале горит 50 гектаров леса
В Салехарде пассажиров четырёх авиарейсов проверили на долги
В Шурышкарском районе украли 6 миллионов рублей, выделенных на капремонты соцобъектов
На Ямале судят мужчину за вымогательство и убийство девятилетней давности