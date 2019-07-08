Глава Ямала поздравил земляков с Днём семьи, любви и верности

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля.

Глава региона отметил, что Ямал силён крепкими и дружными семьями, где царят любовь и согласие, взаимное уважение и почитание старшего поколения. В ямальской Арктике многое делается для укрепления семейной политики, поддержки материнства и детства, многодетных, молодых и приёмных семей, семей с детьми-инвалидами.

Несмотря на суровые климатические условия, ямальская Арктика демонстрирует позитивную демографическую ситуацию. Коэффициент рождаемости в регионе на тысячу населения за январь-апрель нынешнего года составил 12,3. Это выше показателя по УрФО на 12,8% и в целом по России на 24,2%. При этом Ямал заслуженно входит в группу регионов-лидеров по масштабу мер соцподдержки.

В День семьи, любви и верности во всех городах и посёлках региона пройдут праздничные мероприятия: концерты и конкурсы, различные акции и игровые программы, семейные квесты и вечера отдыха.

Традиционно пройдёт награждение семей Ямала общественной наградой-медалью «За любовь и верность».

Оргкомитетом по проведению праздника «День семьи, любви и верности в РФ» одобрены кандидатуры 69 семей, имеющих крепкий семейный союз продолжительностью более 25 лет, воспитавших детей достойными членами российского общества.

В рамках празднования Дня семьи в муниципалитетах будут чествоваться семьи, удостоенные данной медали. Семейные пары поделятся своими историями, успехами и советами сохранения крепкого семейного союза, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Мы и в дальнейшем будем активно развивать и совершенствовать социальную сферу, продолжая укреплять институт семьи, - сказал глава региона. Дмитрий Артюхов пожелал ямальским семьям – родителям и детям – крепкого здоровья и благополучия.