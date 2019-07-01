2019-07-01T15:12:19+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе в ЯНАО

По предварительной информации, все получили ожоги разной степени тяжести
Алексей КОСЕНЧУК
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Шесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе в ЯНАО. Фото: ЛенГазСпецСтройШесть человек пострадали из-за взрыва газа на заводе в ЯНАО. Фото: ЛенГазСпецСтрой
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Шесть человек пострадали во время взрыва газовой смеси на заводе по переработке газоконденсата. Страшное ЧП произошло сегодня утром, 1 июля, в Пуровском районе ЯНАО, на 609 км трассы Новый Уренгой – Тарко-Сале. Все пострадавшие – работники компании АО «ЛенГазСпецСтрой».

Как стало известно изданию «Комсомольской правде – Ямал» взрыв баллона произошёл во время проведения ремонтных работ. Несмотря на появившуюся в СМИ информацию о возгорании после взрыва, эти данные пока не подтверждены.

В администрации Пуровского района со ссылкой на районное управление КО и ЧС рассказали, что на месте происшествия работают пожарные, медики и полиция. Кроме того, из Тарко-Сале вылетел борт санавиации.

- Люди пострадали от того, что смесь распространилась из газового баллона в дренажном колодце. Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в Новоуренгойскую центральную городскую больницу, - отметили в администрации.

Страшное ЧП произошло сегодня утром. Фото: администрация Пуровского района

Страшное ЧП произошло сегодня утром. Фото: администрация Пуровского района

На страничке предприятия в социальной сети родственница одного из пострадавших Анна Зубкова отметила, что порядка в компании нет. И давно.

- Когда порядок будет в ЛГСС? То постоянные аварии со смертельными исходами, то пожары, то люди падают. Страшно становится за своих мужчин. Страшно за завтрашний день! Зарплата копеечная, опасности на каждом шагу. Сегодня при спасении людей пострадал мой зять. Когда наведут порядок?

По предварительным данным, все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Диагнозов и информации об их состоянии пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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