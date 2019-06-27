На Ямале ФСБ задержала группу контрабандистов оружия из Литвы и Украины

Десять участников и один организатор международной преступной группы задержаны в Новом Уренгое ЯНАО. Они подозреваются в контрабанде оружия из Украины и Литвы, а также в модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских, сообщает ФСБ России.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, из незаконного оборота изъято 33 единицы иностранного и отечественного огнестрельного оружия. В их числе: 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, 7 автоматов, пистолет-пулемёт, 3 ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов разного калибра и почти 600 основных комплектующих оружия. Всё это «добро» хранилось по местам жительства и работы контрабандистов.

- Деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения пресечена, - подчеркнули в пресс-службе ФСБ России.

В настоящее время Следственными подразделениями ФСБ и МВД России решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».