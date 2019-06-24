Житель Нового Уренгоя из-за проблем с квартирой грозится разрубить на куски главу города

Житель Нового Уренгоя Муса Мамедов пообещал зарубить на куски главу города Ивана Костогриза из-за проблем с квартирой. Видеообращение в адрес мэра небольшого ямальского городка появилось в местных пабликах и тут же наделало много шуму.

- Я заявляю главе города, дармоеду Ивану Костогризу. Если ты, дармоед, ещё раз залезешь в мою семью через судебных приставов, через следственный комитет, через прокуратуру или других своих дармоедов, я клянусь Аллахом, я тебя этим топором на куски разрублю. Ты меня понял? Ты нас довёл уже! Вчера ты отправил судебных приставов ко мне, которые хотели меня принудительно выселить. Ты мой дом разрушил, и ты очень плохо закончишь, я тебе клянусь! Если ты мужик – давай, выйди один на один со мной! – прошипел Муса Мамедов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/716353" frameborder="0"></iframe> Житель Нового Уренгоя угрожает расправой градоначальнику.! другой источник

К себе в компанию «батя года» взял своего малолетнего сына. В видеоролике мальчик тоже стал угрожать главе Нового Уренгоя.

- Ещё раз тронете моего отца – я вам кишки спущу! – говорит мальчик.

Как стало известно «Комсомольской правде – Ямал», противостояние между мужчиной и городской администрацией продолжается уже много лет. Ещё в девяностых Мамедов самовольно поселился в квартире, однако во время процедуры переселения из ветхого аварийного жилья аферы, с помощью которых он получил жильё, выплыли наружу. В администрации Нового Уренгоя отмечают: «ситуацию Мусы Мамедова не раз всесторонне изучали с юридической точки зрения». Квартиру в микрорайоне Тундровый он захватил незаконно.

- Господин Мамедов не имеет законных прав на получение жилья в Новом Уренгое. Дома, в которых он проживал ранее, либо ведомственные и к городскому фонду не имеют никакого отношения, либо снесены как ветхие и аварийные, либо признаны непригодными и готовятся к сносу. Все судебные инстанции по этому вопросу уже пройдены. Вынесенные решения однозначны: законных прав на требования предоставить жилье в исключительном порядке у Мусы Мамедова нет, - приводят слова администрации местные СМИ.

По информации администрации, в апреле ему было предложено обсудить сложившуюся ситуацию, однако мужчина на контакт не пошёл. Сам же Мамедов рассказывал в социальных сетях, что в 1998 году его выселили из дома, предоставленного компанией «Уренгойгазмонтаж», поэтому он имеет право на другое жильё.

Вышеуказанный видеоролик с угрозой убийством – не первый фортель, который за последнее время выкидывает Мамедов. На днях он попытался совершить суицид из-за проблем с жильём, а ещё раньше угрожал властям голодовкой и обещал поджечь себя перед зданием администрации Нового Уренгоя.

Побитый приставами (по словам мужчины) Муса объявил голодовку. Фото: соцсети

Мужчина собирался спрыгнуть из окна. Фото: соцсети

По факту появления во «ВКонтакте» видео с угрозами Ивану Костогризу следователи проводят доследственную проверку.