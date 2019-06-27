2019-06-27T13:55:38+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил земляков с Днём молодёжи

В честь праздника во всех муниципалитетах проходят различные мероприятия
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил земляков с Днём молодёжи Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил земляков с Днём молодёжи Фото: yanao.ru
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27 июня в стране отмечается праздник – День молодёжи. С поздравлением к ямальцам обратился губернатор региона Дмитрий Артюхов.

- Важно, чтобы у нас росло патриотичное поколение, которое любит округ, нашу Россию, помнит о своих корнях. Мы все знаем, насколько активна и целеустремлённа наша молодёжь, - сказал глава округа.

Обращаясь к юношам и девушкам, он подчеркнул, что сегодня в Арктике реализуются крупные, знаковые для всей страны проекты. Он выразил уверенность в том, что если молодые люди захотят вернуться в родной край, то обязательно найдут здесь работу по душе.

Ямал, действительно, – регион молодой и регион молодых. Около 112 тысяч из 538 тысяч жителей ЯНАО относятся в группе «молодёжь».

В департаменте молодёжной политики и туризма ЯНАО рассказали, что сейчас в округе работают 44 клуба (объединения) молодых семей, участниками которых являются 705 семей. На базе учреждений органов по делам молодёжи действуют 288 детских и молодёжных клубных формирований, где занимаются 8 709 человек.

Количество волонтёрских объединений в последние годы значительно подросло, и сейчас составляет 208 (для сравнения: 2017 год – 157, 2016 – 135). И волонтёров на Ямале становится всё больше – сейчас их уже 6 120 человек.

Стало в округе больше и детских/молодёжных общественных объединений – 261, количество их участников немногим не дотягивает до 32 тысяч.

Несмотря на серьёзный отбор в один из 26-ти ямальских поисковых отрядов, в них состоят 382 человека.

В честь праздника во всех муниципалитетах традиционно подготовлены и проходят различные мероприятия – концерты и творческие вечера, спортивные состязания, викторины и флэшмобы.

Программа мероприятий "Дня молодежи" в Салехарде 2019 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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