2019-06-20T21:37:58+03:00
Общество

"Назовем его Винни и пропишем в Ноябрьске": горожане решили приютить зачастившего к ним медведя

Правда, они пока не понимают, бродит ли по улицам один косолапый или несколько
Анна Горлач
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"Назовем его Винни и пропишем в Ноябрьске" Фото: pixabay.com"Назовем его Винни и пропишем в Ноябрьске" Фото: pixabay.com
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Соцсети Ноябрьска вновь пестрят сообщениями о прогулке медведя в окрестностях города. Очевидцы публикуют фото и видео нежданных встреч с косолапым. Можно уже короткометражные фильмы снимать «Миха в Ноябрьске», - шутят местные жители.

Действительно, в последнее время такие случаи участились. Горожане уже пытаются по снимкам выяснить, один и тот же мишка попадает в кадр или это разные звери.

«Это бедный миша уже, наверное, думает: «Как вы заколебали! Куда не схожу, везде люди с камерами!», - пишет в комментарии в группе социальной сети «В Конткте» Дмитрий А.

«Что-то мишку уже жалко становится. Он, походу один, и ему одиноко и скучно. Давайте назовём его Винни, и пропишем у нас», - иронизирует Евгений П.

На кадрах видно, как косолапый жадно разрывает пакеты. Что в них? Вероятнее всего, когда-то была еда. Она и привлекла внимание зверя.

Ноябрьский косолапый ест пакеты в придорожном лесу.

Еще одну из прогулок бурого медведя на железной дороге отметили на карте. Дикаря заметили путейщики во время работ.

«Не знал, что медведя надо подзывать «иди сюда Миня-Миня-Миня». При встрече обязательно проверьте, отзывается или нет», - прокомментировал последнее видео Николай Н.

Ноябряне, обсуждая повадки опасного зверя и правильное поведение повстречавших его людей, не на шутку напуганы. Однако есть среди собеседников и те, кто считает, что медведь в этих краях норма - так было всегда, а значит, и паниковать незачем.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

- А скоро морошка пойдет, собирать начнем, всегда раньше собирали и ничего, не было тогда интернета и сотовой связи, был только телевизор, да газеты. Мы и не знали, что их столько их бродит, - считает Алексей К.

Напомним, в начале недели в Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя.

Власти города сообщили, что ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжают на места, где медведя выдели чаще всего. Проводятся все мероприятия, призванные отпугнуть животное и заставить его уйти подальше в тайгу.

Градоначальник поручил пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров, которые также могут привлекать голодного зверя.

Жителям рекомендовано не оказывать косолапому «медвежью услугу» и не подкармливать его. При встрече сразу звонить на номера телефонов ЕДДС: 112 и 35-31-13.

Под Ноябрьском бродит медведь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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