Глава ЯНАО поручил правительству срочно заняться улучшением жилищных условий ямальцев

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил правительству региона в кратчайшие сроки проработать сразу несколько важных для жителей региона новшеств. Речь идет о совершенствовании жилищной политики. Это направление рассмотрели сегодня, 25 июня, на заседании правительства Ямала.

В результате молодые семьи, выбывшие из очереди за последние 5 лет по причине достижения предельного возраста (36 лет), смогут получить поддержку от региона. Глава региона считает такую ситуация несправедливой и уже нашёл ресурсы для того, чтобы люди все-таки получили эту возможность.

- У нас основные проекты запущены: это Ямал СПГ, Бованенковское месторождение, доходы регионального бюджета подросли, - пояснил губернатор.

По словам директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева, на корректировку программы потребуется около месяца. С 1 января 2014-го из программы, так и не дождавшись помощи от государства, выбыли 388 ямальских семей. Региональная поддержка поможет либо погасить существующие кредиты бывшим молодым семьям, либо использовать выплату для приобретения жилья на вторичном рынке, но в капитальных жилых домах.

Выплату взамен участка многодетным семьям выдавать будут не зависимо от достатка. С 2017 года только малоимущие семьи в округе могут воспользоваться соцвыплатой на покупку жилья взамен предоставления участка. Губернатор предложил расширить действие этой меры без привязки к материальному положению семьи на очередь многодетных, сформированную в округе до 1 января 2016 года. Для этого потребуется увеличение финансирования программы из окружного бюджета.

В Тюменскую область первыми переедут жильцы аварийных домов. Отдельная очередь будет сформирована и в региональной программе переселения на юг Тюменской области. На рассмотрение правительства вынесли вопрос о дополнительном финансировании программы «Сотрудничество» и первоочередном включении в мероприятие по предоставлению социальных выплат этих 894 семей.

Ямал расселит вдвое больше аварийного жилья. Для этого предлагается изменить действующий региональный документ и продлить его с 2022-го до 2025 года. К 2025 году планируется расселить почти 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Также на заседании правительства обсудили проблему обманутых дольщиков. Сейчас в регионе 6 недостроенных многоквартирных домов. Губернатор поручил в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

- До 15 августа нужно закрыть проблему. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Глава региона также отметил, что с 1 июля застройщики переходят при расчётах на экскроу-счета. Банк будет нести всю финансовую ответственность за нерадивых строителей, сообщили в правительстве ЯНАО.