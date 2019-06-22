АО «Транснефть – Сибирь» провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке ЛПДС «Конда»

АО «Транснефть – Сибирь» провело контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение по тушению уловного пожара в резервуарном парке на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Конда» Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Мероприятие проводилось совместно с Кондинским пожарно-спасательным гарнизоном Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. По сценарию учений в резервуаре № 2 объемом 20 тыс. куб. м в результате попадания молнии произошло воспламенение газовоздушной смеси. Следствием этого стал «взрыв» в резервуаре, крышу которого условно сорвало и отбросило в сторону, нефть воспламенилась по всей площади зеркала внутри резервуара. Стационарная система орошения и автоматическая система пенотушения РВС № 2 оказались выведенными из строя.

В течение трех минут к месту условного пожара прибыл дежурный караул 115-й пожарно-спасательной части на трех пожарных автомобилях (две автоцистерны АЦ-100 и пожарный пеноподъемник). Далее прибыли пожарные отделения пожарной части п. Междуреченский «Центроспас-Югория» по Кондинскому району, 9-й отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре. В целях ликвидации условного пожара проведены две пенные атаки: посредством подачи пены в слой нефти, а также комбинированным способом с подачей пены в слой и на поверхности нефти. Одновременно выполнялись действия по охлаждению горящего и соседних резервуаров.

К тушению также были привлечены руководство аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь» и Урайского УМН, эксплуатационные службы и члены добровольной пожарной дружины ЛПДС «Конда», силы и средства Кондинского пожарно-спасательного гарнизона. Были задействованы 10 единиц техники, более 40 работников пожарной охраны и ЛПДС «Конда».

Цель – отработка действий по тушению пожара: проведение разведки пожара в целях выбора решающего направления ведения действий; отработка действий личного состава при проведении развертывания, в том числе во взаимодействии с членами добровольной пожарной дружины объекта; отработка взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами объекта.

Проведение учебно-тренировочных занятий с персоналом подразделений и служб АО «Транснефть – Сибирь» является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия. Осуществляя деятельность, связанную с повышенным уровнем опасности, АО «Транснефть – Сибирь» развивает и эксплуатирует систему магистрального транспорта нефти, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения и максимально исключая возможность нанесения ущерба окружающей среде.