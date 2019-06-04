2019-06-04T14:10:57+03:00
Общество

На Ямале сварщик спас из огня двух старушек и девочку, запрыгнув в ковш экскаватора

Действовал ВДВшник не один, а в компании неравнодушных тазовчан [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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На Ямале сварщик спас из огня двух старушек и девочку, запрыгнув в ковш экскаватораНа Ямале сварщик спас из огня двух старушек и девочку, запрыгнув в ковш экскаватораФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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28-летний сварщик Игорь Няч из села Гыда, что в Тазовском районе на Ямале, спас из огня троих человек. Храбрый ВДВ-шник, увидев горящую многоэтажку, моментально сориентировался, запрыгнул в ковш экскавартора и поднялся на третий этаж. Разбив окно горящей квартиры, настоящий герой вытащил из задымлённого помещения двух старушек и маленькую девочку. Убедившись в их безопасности, Игорь ринулся на помощь пожарным.

О счастливой истории спасения стало известно губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В своём инстаграме глава региона опубликовал соответствующий видеоролик из аккаунта «Подвиги» и подписал его: «Настоящий герой».

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Сварщик из села Гыда Игорь Няч
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О самом же ямальском герое известно немногое: он счастлив в браке с женой Алиной, воспитывает вместе с ней трёхлетнего сына Артёма. Служил в ВДВ, на его страничке можно обнаружить немало фотографий из армейской жизни.

Игорь во время службы в ВДВ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Игорь во время службы в ВДВФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, 28-квартиный дом на ул. Катаева, 15 села Гыда горел утром 29 мая. Огонь повредил фасад дома, утеплитель свайного поля на площади 1000 квадратных метров, чердак на площади 3 квадратных метра и 47 оконных проёмов. К счастью, пострадавших не было, в том числе благодаря Игорю Нячу.

Тем не менее, действовал парень не один. Вместе с Игорем в спасении девочки и двух бабуль принимал участие простой экскаваторщик Бекхан Бочаев. Очевидцы рассказали, что именно он первым увидел горящий дом. Понимая, что внутрь горящего подъезда войти нельзя, Бекхан подъехал на экскаваторе к дому и, вместе с Игорем и другими ребятами, стали снимать людей с разных этажей.

- Если бы не было бы экскаватора, вряд ли бы получилось успеть их спасти, - рассказывает Ризван Сальгириев. – После этого ребята поднимались на экскаваторе к каждому окну, чтобы убедиться, нет ли в дыму людей.

Сгоревший дом при пожаре. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Сгоревший дом при пожаре. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

А ЧТО С ПОГОРЕЛЬЦАМИ?

Глава Тазовского района Василий Паршаков распорядился оперативно оказать жильцам дома всю необходимую поддержку. Сейчас все 56 человек временно разместились в квартирах, которые находятся в собственности администрации и в спальном корпусе Гыданской школы-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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