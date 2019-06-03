На Ямале застрелены два полицейских и женщина: одна из версий – убийство из ревности

Тела двух участковых и также жены одного из них были обнаружены в Ноябрьске сегодня, 3 июня около 10 часов утра. Все погибли от огнестрельных ранений. Сейчас расследуются разные версии их гибели, но одна из них уже утекла в соцсети, также, как и имена погибших. Как предполагают пользователи соцсетей, один из полицейских Андрей Мучаев из ревности убил свою жену и друга Владимира Анчугова, которых подозревал в интимной связи.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации СУ СК РФ по ЯНАО, тела были найдены в разных местах. Один из полицейских 34 лет найдет застреленным в грудь в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10. Второго участкового обнаружили на рабочем месте - в помещении опорного пункта полиции Ноябрьска. 30-летний мужчина был убит выстрелом в голову. Супругу первого участкового нашли с огнестрельными ранениями головы и туловища в квартире.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЯНАО возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На местах происшествий работают три следственно-оперативные группы. Уже назначены криминалистические экспертизы, осуществляется сбор вещественных доказательств, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается. И как отметили в пресс-службе следственного управления, есть несколько версий произошедшей трагедии. Не исключается в том числе убийство из ревности. Кроме того, в управлении не стали опровергать тот факт, что убитыми были лейтенант Андрей Мучаев, его жена и старший лейтенант Владимир Анчугов.

ПО ВЕРСИИ СОЦСЕТЕЙ

В соцсетях уже разошлась версия о том, что убийство было из ревности: участковые были друзьями, но не так давно Андрей Мучаев узнал, что жена ему изменяет с Владимиром Анчуговым. В приступе ревности он сначала застрелил жену из табельного оружия, затем поехал в опорный пункт, где убил друга, а после – сел в машину и уехал на другой конец города, чтобы совершить самоубийство.

На страничке Андрея остался закрепленным статус «Люблю свою жену». Фото: скриншот

Как пишут в соцсетях, Мучаев даже написал предсмертную записку, в ней якобы рассказал о долгах, неприятностях и объяснил, почему застрелил жену и лучшего друга.

На страничке Андрея остался закрепленным статус «Люблю свою жену».

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