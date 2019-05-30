Готова лично разбираться в проблемах округа: губернатор Югры больше четырех часов отвечала на вопросы жителей

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 30 мая, провела прямую линию с жителями округа. Длился разговор рекордное количество времени - 4,5 часа – и охватил более 50 самых актуальных вопросов и комментариев. Но обращения от югорчан начали поступать намного раньше – с 17 мая, когда была анонсирована прямая линия. Свои вопросы люди задавали и в то время, пока шел диалог.

Всего, по предварительным данным, в колл-центр поступил 231 звонок, более 1270 вопросов пришло через соцсети, а трансляцию смотрело порядка 51,6 тысяч человек. Но даже если вопрос не прозвучал в эфире, ответ на него будет дан письменно. Более того, к моменту старта трансляции 499 вопросов специалисты профильных структур уже отработали.

Прямая линия объединила самые топовые темы – от маршрутной авиатранспортной сети Югры до подарков новорожденным югорчанам. Часто задаваемыми стали вопросы, связанные с жилищной политикой, социальной сферой, жилищно-коммунальным хозяйством и здравоохранением. Они звучали и по телефону, и от гостей студии. Кроме того, губернатор региона зачитывала обращения жителей, поступившие в ее Инстаграм, тут же давая на них конкретный ответ. Не обошлось и без привлечения ответственных за то или иное направление. На связи со студией были все 22 муниципальных образования округа и руководители профильных региональных органов власти. С них Наталья Комарова требовала прямого комментария, а если решение требовало времени, то давала поручение – разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Некоторые вопросы она взяла под личный контроль.

Так, например, конкретное решение с участием губернатора Югры было принято по проблеме жителей Ханты-Мансийска. Микрорайон, где они проживают, граничит с воинской частью и радиолокационной станцией. Несмотря на то, что уровни электромагнитных полей в жилых помещениях многоквартирных жилых домов не превышают предельно допустимых уровней, военный объект необходимо перенести в другое место, чтобы избавить людей от дискомфортного соседства. В итоге Наталья Комарова лично обсуждала эту проблему с федеральными властями.

- Поскольку вопрос находится не стопроцентно в компетенции региональных и местных властей, нужно было обратиться к Президенту Российской Федерации, а затем по его поручению к министру обороны. Мы совместно с министерством нашли решение. Договорились, что мы предоставляем другую площадку, которая не находится в зоне проживания людей. По моему поручению власти Ханты-Мансийска сейчас проводят публичные обсуждения по этому поводу. И регион, и министерство обороны планирую завершить процесс передислокации в течение 2021-2022 годов, - прокомментировала в прямом эфире Наталья Комарова.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2018 году губернатор Югры отвечала на вопросы жителей в течение 2 часов 55 минут и лично прокомментировала 34 вопроса. Всего же через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, на каждый из них был дан письменный ответ.