На Ямал в конце мая обрушились сильнейшие снегопады

Через неделю в Россию придёт лето, однако погодку на Ямале даже весенней можно назвать с большим трудом. В последние дни мая в регион пришёл южный циклон, который принёс с собой многочисленные снегопады и метели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/710735" frameborder="0"></iframe> Видео снежного коллапса в Салехарде.

В пресс-службе окружного правительства сообщили, что на борьбу с метелью на загородных трассах вышли дорожники, а сами дорожные службы Салехарда переведены на усиленный режим работы.

- В круглосуточном режиме город патрулировали две многофункциональные комбинированные машины. В 4 часа утра к ним присоединились ещё 14 единиц спецтехники. По состоянию на 7 утра дополнительно было привлечено 2 единицы техники сторонних организаций, - рассказали в ведомстве.

Машины в снегу. Фото: соцсети

По информации пресс-служба администрации Салехарда, в первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары, а снег во дворах убирают управляющие компании или ТСЖ. В связи с сильным ветром на территории города на сегодняшнем заседании КЧС введён режим повышенной готовности с 10 часов 24 мая до 10 часов 27 мая.

- На период введения режима повышенной готовности был создан оперативный штаб, чтобы все службы были готовы и смогли реагировать при возникновении внештатных ситуаций, - подчеркнули в администрации.

Дорожная техника вышла на уборку. Фото: администрация Салехарда

Вид из окна. Фото: соцсети

Из-за сильного северо-восточного ветра и обильных осадков временно прекращены вылеты и прилёты самолётов в аэропорт Салехарда. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность полётов и расчистить взлётно-посадочную полосу. По предварительным данным, рейсы «Салехард – Тюмень» и «Салехард – Москва» задержаны до 14 часов, как минимум. Задерживаются и вертолёты: низкая видимость на пути следования достигает до 400 метров.

По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС (филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС»), на Ямале прогнозируется ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 9-14 м/с. В Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы ветра достигнут 13-18 м/с, а в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах и того больше - до 19-24 м/с.

Автобус застрял в снегу. Фото: соцсети

По информации ЕДДС, в связи с погодными условиями движение общественного транспорта приостановлено. Напомним, из-за усиления ветра до 20 м/с и снижения видимости, ранее приостановила свою работу паромная переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Безопасная эксплуатация паромов возможна при максимальном ветре до 16 м/с. Когда движение на линии будет возобновлено – пока не известно, но точно при улучшении видимости и снижения скорости ветра.

А ЧТО С ДЕТЬМИ?

Кому очень повезло, так это школьникам. До летних каникул и так осталась пара дней, так ещё и погода «подарила» ребятишкам дополнительный выходной. Как сообщили в управлении образования администрации Лабытнанги, из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия для учащихся с 1 по 8 классы.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным синоптиков и ГУ МЧС по ЯНАО, 24 и 25 мая на территории округа ожидается очень сильный ветер порывами 22-27 м/с, сильные осадки, метель и гололёд. Ямальцам рекомендуют быть предельно осторожными в этот период и соблюдать правила безопасности.