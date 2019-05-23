2019-05-23T09:04:26+03:00
Общество

На главной переправе Ямала запустили паромное сообщение

Северяне встретили ледоход и сожгли на берегу Оби весь негатив
Анна Горлач
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На главной переправе Ямала запустили паромное сообщение Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа главной переправе Ямала запустили паромное сообщение Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Сегодня, 23 мая, между городами Лабытнанги и Салехард начали курсировать паромы. Это долгожданный момент для жителей региона.

- С 7:00 один паромный состав перевозит пассажиров. С 12.00 начнётся перевозка автотранспорта, - рассказали «Комсомольской правде – Ямал» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ледоход на Оби в районе Салехарда и Лабытнанги начался еще 21 мая Фото: администрация Салехарда

Ледоход на Оби в районе Салехарда и Лабытнанги начался еще 21 мая Фото: администрация Салехарда

Напомним, сам ледоход на Оби в районе Салехарда и Лабытнанги начался еще 21 мая. Было остановлено движение судов на воздушных подушах, действовало только вертолетное сообщение. В последний день динамика ледохода составляла около 38 километров в сутки. От Тобольска до Салехарда лёд шёл 1 месяц.

Салехардцы попрощались с морозами, и сожгли чучело ведьмы Парнэко Фото: администрация Салехарда

Салехардцы попрощались с морозами, и сожгли чучело ведьмы Парнэко Фото: администрация Салехарда

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

По традиции в этот же вечер в столице Ямала провели праздник «Первая волна». Это, на самом деле уникальное мероприятие, которое привязано к самому моменту вскрытия главной реки Ямала ото льда. Когда он пройдёт – предсказать невозможно. Организаторы готовы провести его в любой день.

Под общее веселье салехардцы попрощались с морозами, и сожгли чучело ведьмы Парнэко, как символа всего плохого. По традиции, каждый, кто пожелал избавиться от негативных мыслей или воспоминаний, смог записать их на деревянной дощечке и бросить в костер. В огонь пошли одиночество, жир, кредиты, штрафы ПДД, ссоры, зависть, боль, болезни, предательство, конфликты.

Северяне пожелали избавиться от негативных мыслей или воспоминаний Фото: администрация Салехарда

Северяне пожелали избавиться от негативных мыслей или воспоминаний Фото: администрация Салехарда

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Идея сопровождать встречу ледохода полноценным праздничным действом родилась в 2014 году. В этом году в шестой раз он собрал на переправе сотни жителей ямальской столицы, где под общее веселье попрощались с морозами.

Напомним, в 2018 году жители Салехарда отправили чучело ведьмы Парнэко на костер 31 мая. В прошлом году в огонь бросили лень и уныние.

В Салехарде сегодня на реке Оби начался ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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