2019-05-30T15:31:59+03:00
Экономика

Тазовскому району предрекли комплексное развитие

Представители региональных властей осмотрели строительные площадки
Анна Полякова
Поделиться:
Тазовскому району предрекли комплексное развитие Фото: правительсвто ЯНАОТазовскому району предрекли комплексное развитие Фото: правительсвто ЯНАО
Изменить размер текста:

Тазовскому району нужна комплексная программа развития. Об этом заявила вице-губернатор региона Ирина Соколова во время визита в село Газ-Сале и посёлок Тазовский. В поездке ее сопровождали заместитель губернатора Андреем Вороновым. члены правительства округа, представители региональных органов власти.

В населённых пунктах Тазовского района представители региональных властей осмотрели строительные площадки, объекты благоустройства и жилищно-коммунального комплекса.

Как отметила Ирина Соколова, Тазовский район – отдалённый, но крайне перспективный. Его будущее связано с развитием нефтегазовых месторождений, с реализацией проекта Арктик СПГ-2.

В Тазовском районе запланирован большой объём жилищного строительства, в связи с этим акцент в настоящее время сделан на развитие коммунальной инфраструктуры. В районном центре - под новый микрорайон «Солнечный».

В ближайшие три года в районе планируется построить 18 многоквартирных домов. Переехать в них смогут свыше 1 160 семей. 99 из них года новоселье отметят в этом году.

Также в рамках региональной программы поддержки бюджетников по Тазовскому району подана 81 заявка на сертификаты для получения субсидии на приобретение жилья на первичном рынке.

В 2019 году в рамках АИП ЯНАО предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ на ряд крупных социальных объектов в районе. В списке медцентр в Тазовском, образовательный центр в Находке, универсальный спорткомплекс и центр культурного развития в Тазовском.

Также будет построено новое пожарное депо и поликлиника в Гыде, а до конца года завершится реконструкция школы в Антипаюте, и начнётся строительство школы на 800 мест в рамках концессионного соглашения в Тазовском с вводом в эксплуатацию в 2022 году.

- Планировать строительство необходимо с учётом пожеланий людей, их запросов и потребностей, - сказал Андрей Воронов.

О необходимости создания комфортной среды даже в самых маленьких населённых пунктах неоднократно говорил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. Это меняет самочувствие и настроение людей, их отношение к жизни на Севере. Одновременно развитие социальной инфраструктуры может стать одним из драйверов роста региональной экономики, отметили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Евгений Машаров: «Возможности внебиржевого финансового рынка должны быть открыты большинству россиян»
Для торговли на рынке форекс необходим трезвый расчёт, понимание закономерностей рынка валют, постоянное погружение в ленту новостей финансово-экономической тематики
Новости 24
В Новом Уренгое сутенерша предлагала клиентам сертификаты на проституток
Юные пуровчане отправились на море
Погода на Ямале 31 мая: пасмурно, пройдет дождь, местами снег
На Ямален замечено увеличение экологических преступлений
Медицинские учреждения Ямала внедряют бережливое производство
20 семей из Салехарда стали обладателями земельных участков
Молодую ноябрянку поймали за кражу дорогого парфюма в магазине
На Ямале достаточно средств для капремонта в плановом режиме
Жителей Лабытнанги просят не пугаться воя сирены
Горковский рыбозавод получил 2,5 миллиона грантовых рублей
В аэропорту Тарко-Сале во время учений потушили самолет
В Губкинском с опережением графика строят два детских сада
Новоуренгоец «подарил» интернет-продавцу 17 тысяч рублей
Дорожники начинают ремонт трассы на подъезде к Губкинскому
В Шурышкарском районе судят сотрудницу ПФР, прикарманившую 6 миллионов рублей
В Пуровском районе пассажирская навигация стартует 15 июня
Молодой новоуренгоец украл деньги с банковской карты своей родственницы
Более сотни таркосалинских подростков 1 июня откроют трудовое лето-2019
В Новом Уренгое в массовом ДТП пострадали водители
Полсотни погорельцев из Гыды расселили во временном жилье
В Салехарде «Зеленую весну» встретят с граблями в руках
В Новом Уренгое будут судить пенсионера, оскорбившего сотрудницу полиции
Наплавной мост через Пур начнет действовать со следующей недели
В Салехарде шестилетнего велосипедиста сбил водитель на иномарке