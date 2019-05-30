Тазовскому району предрекли комплексное развитие

Тазовскому району нужна комплексная программа развития. Об этом заявила вице-губернатор региона Ирина Соколова во время визита в село Газ-Сале и посёлок Тазовский. В поездке ее сопровождали заместитель губернатора Андреем Вороновым. члены правительства округа, представители региональных органов власти.

В населённых пунктах Тазовского района представители региональных властей осмотрели строительные площадки, объекты благоустройства и жилищно-коммунального комплекса.

Как отметила Ирина Соколова, Тазовский район – отдалённый, но крайне перспективный. Его будущее связано с развитием нефтегазовых месторождений, с реализацией проекта Арктик СПГ-2.

В Тазовском районе запланирован большой объём жилищного строительства, в связи с этим акцент в настоящее время сделан на развитие коммунальной инфраструктуры. В районном центре - под новый микрорайон «Солнечный».

В ближайшие три года в районе планируется построить 18 многоквартирных домов. Переехать в них смогут свыше 1 160 семей. 99 из них года новоселье отметят в этом году.

Также в рамках региональной программы поддержки бюджетников по Тазовскому району подана 81 заявка на сертификаты для получения субсидии на приобретение жилья на первичном рынке.

В 2019 году в рамках АИП ЯНАО предусмотрено финансирование проектно-изыскательских работ на ряд крупных социальных объектов в районе. В списке медцентр в Тазовском, образовательный центр в Находке, универсальный спорткомплекс и центр культурного развития в Тазовском.

Также будет построено новое пожарное депо и поликлиника в Гыде, а до конца года завершится реконструкция школы в Антипаюте, и начнётся строительство школы на 800 мест в рамках концессионного соглашения в Тазовском с вводом в эксплуатацию в 2022 году.

- Планировать строительство необходимо с учётом пожеланий людей, их запросов и потребностей, - сказал Андрей Воронов.

О необходимости создания комфортной среды даже в самых маленьких населённых пунктах неоднократно говорил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. Это меняет самочувствие и настроение людей, их отношение к жизни на Севере. Одновременно развитие социальной инфраструктуры может стать одним из драйверов роста региональной экономики, отметили в правительстве ЯНАО.