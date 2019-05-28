Глава Ямала проверил готовность округа к пожароопасному сезону

Готовность региона к борьбе с лесными пожарами лично проверили глава Ямала Дмитрий Артюхов и два его заместителя – Аркадий Бессонов и Алексей Ситников.

Глава региона отметил, что формально пожароопасный сезон начался с 15 мая, и некоторые регионы уже столкнулись с проблемами. У Ямала в силу климатических особенностей есть небольшой запас по времени, в том числе для того, чтобы максимально подготовиться.

Как сообщили первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников, по предварительным прогнозам, повышенная пожарная опасность ожидается во второй половине июня в западной части округа – это Шурышкарский и Приуральский районы. И в июле в западной и восточной части округа – Шурышкарский, Приуральский и Красноселькупский районы. На остальной территории пока по прогнозам опасность возникновения природных пожаров на уровне средних многолетних значений.

Особое внимание в этом году уделят противопожарной защите населённых пунктов. Природные пожары угрожают 33 населённым пунктам Ямала – это города, посёлки и два садово-огороднического товарищества. В настоящее время проводится анализ их защищённости. На сегодняшний день 10 населённых пунктов Ямала оборудованы системой дистанционного мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров, установлены 24 интеллектуальные камеры – «Лесохранитель» и «Лесной дозор». Системы планируется внедрить ещё в 15 муниципалитетах. Вся территория лесного фонда Ямала расположена в авиационной зоне охраны лесов.

- В этом году впервые будет проводиться мониторинг пожарной опасности на землях сельскохозяйственного назначения и запаса. Это позволит защитить кочевое население от возможной угрозы тундровых пожаров, - сообщил Аркадий Бессонов.

Артюхов заявил, что с прошлых лет на Ямале сделали определённые выводы, усилили свою группировку, совершенствуется материальная база, развивается система удалённого контроля за горением лесов. Кроме того, заблаговременно довели необходимое финансирование для того, чтобы авиапатрулирование было вовремя готово.

- Обращаюсь к руководителям крупных организаций – очень важна дисциплина на ваших предприятиях, на предприятиях подрядчиков. Если вдруг год окажется тяжёлым, нам нужна будет слаженная работа, - сказал Дмитрий Артюхов.

Между Ямалом и Тюменской областью заключено соглашение, по которому в самые пиковые периоды лесных пожаров на Ямал будут привлекаться специалисты и техника южных соседей. Комиссия по чрезвычайным ситуациям сформировала оперативный штаб – он будет служить координационным центром.

Сразу после совещания на озере Ханто прошли пожарно-тактические учения по тушению условного природного пожара, тушению которого мешал сильный порывистый ветер. Для ликвидации ЧП были привлечены силы и средства местного поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас», ОАУ «Леса Ямала», МЧС, а также вертолёт МИ-8, сообщили в правительстве ЯНАО.