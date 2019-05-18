2019-05-18T13:04:40+03:00
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«Ночь музеев-2019» на Ямале: экскурсии, спектакли, импровизации и космические путешествия

Публикуем самые интересные события главной культурной ночи года
Алексей КОСЕНЧУК
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Куда сходить на "Ночь музеев-2019" на Ямале. Фото: Правительство ЯНАОКуда сходить на "Ночь музеев-2019" на Ямале. Фото: Правительство ЯНАО
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Любители музеев, легенд и истории, готовьтесь: грядёт главное культурное событие года – «Ночь музеев-2019»! В этот день все ямальские музеи приготовили для своих посетителей различные программы и сюрпризы. Успеть на всё, конечно, не получится, зато с помощью нашей небольшой афиши сможете выбрать наиболее интересные мероприятия. Да, по традиции все музеи сегодня будут работать бесплатно и до позднего вечера.

- В Салехарде, в МВК им. И.С. Шеманского, можно будет увидеть «Танец древних людей» или отправиться на экскурсию «В гостях у древнего охотника». Ещё можно посетить постановку самодеятельного театра «Каморка» и спектакль одного актёра «Русский Пьеро». Однако главным сюрпризом для всех станет вернисаж новой выставки «Разговор вещей, или Что нам поведали свидетели времени». Не пропустите главное культурное событие ночи!

- В Тазовском районном краеведческом музее акция «Ночь музеев» будет посвящена Международному году периодической таблицы химических элементов. Гости Шурышкарского районного музейного комплекса могут отправиться сразу на десяти площадках известнейших музеев мира. Во всех этих музеях хранятся экспонаты, обнаруженные на территории района или связанные с его историей.

- Жители Ноябрьска, которые посетят музей Воинской славы, отправятся в «космическое путешествие». Гости «Ночи музеев» побывают в музейном фотоателье «Поехали!» и даже в настоящем планетарии.

- Таркосалинский музей впервые проведёт «KOSMOночь» из фондов Московского музея космонавтики, а Ханымейский историко-краеведческий музей погрузит публику в театральную тематику. Здесь можно будет поучаствовать в импровизациях и мастер-классах. Уренгойский краеведческий музей проведёт День открытых дверей.

- Гостей Губкинского Музей освоения Севера ждёт на авторский мастер-класс дизайнерской росписи пряников. Весь вечер здесь будут работать фотозоны, будут проходить занятия по песочной анимации. Кроме того, откроется «криокухня» самого северного антикафе «Черника».

Музей в Салехарде. Фото: Правительство ЯНАО

Музей в Салехарде. Фото: Правительство ЯНАО

Как отметили в департаменте культуры ЯНАО, ямальцы и гости округа в этот день могут воспользоваться насыщенными программами и провести интересный и запоминающийся вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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