В Ноябрьске заглянули в коробку с приданым для ямальских новорожденных

В Перинатальном центре Ноябрьска губернатор округа Дмитрий Артюхов дал старт новому проекту «Счастливая мама». Будущие мамы знакомятся с содержимым подарка для новорожденных. Приданое «Малышу Ямала» будут получать все младенцы, появившиеся на свет в автономном округе.

Комплекты будут вручаться с 1 июня во всех роддомах Ямала по федеральной программе «Подарок новорожденному». За основу взят московский набор. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в регионе принято расширить стандартный федеральный перечень наборов. В итоге в него вошло 44 предмета – все самое необходимое в первые месяцы жизни младенца.

Что входит в подарок "Малышу Ямала"? Фото: правительство ЯНАО

Набор улучшен именно теми вещами, о которых писали сами мамочки: более тёплой одеждой, пелёнками и предметами гигиены повешенного качества. Для этого проводили опрос. В результате всё, что лежит в коробке, предложено самими ямальцами. Так что, можно сказать, состав подарка утверждали вместе с жителями региона.

Итоговый список, который и попал в подарочный набор, был сформирован после бурных обсуждений на встречах. Одна из них, напомним, проходила в департаменте здравоохранения, на которую были приглашены многодетные мамочки. Именно тогда, в марте, заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова сообщила, что округ постарается в максимально короткие сроки провести все необходимые организационные мероприятия с закупками и поставщиками. Все это займет примерно месяца 2, пообещали в правительстве ЯНАО.

И вот результат - Ямал – один из немногих регионов, который начинает вручать подарки новорожденным. Единственное условие получения подарка – один из родителей должен постоянно проживать на территории региона. При этом допускается как прописка, так и временная регистрация.

Набор улучшен именно теми вещами, о которых писали сами мамочки Фото: правительство ЯНАО

«Мы решили, что если хотя бы у одного родителя есть ямальская прописка или регистрация, то дети получат подарки для новорожденных, даже если они появились на свет в другом городе. Для этого нужно написать заявление», — заявил глава региона.

Каждый новорожденный ямалец с 1 июня при выписке из роддома получит подарок. В коробке матрас, простыни, одеяло, несколько пелёнок, ползунки и шапочки разных размеров, подгузники, прорезыватель для зубов и не только - всё самое необходимое для малышей. Стоимость одной такой коробки - почти 30 000 рублей.

27 мая в коробку с приданым смогли заглянуть будущие мамы Ноябрьска. На мероприятии главный внештатный акушер округа Алексей Денисов рассказал роженицам об особенностях первых месяцев жизни младенца и ухода за ними с помощью аксессуаров, которые находятся в подарке. В течение следующего месяца коробка побывает в родильных домах крупных населенных пунктов региона – Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Тарко-Сале, Яр-Сале, сообщили в правительстве ЯНАО.

Общение губернатора и будущих мам прошло за чашкой кислородного коктейля и полезными угощениями. Дмитрий Артюхов рассказал о том, что поддержка семьи, материнства и детства – приоритет для окружных властей.

«С 1 июня начинаем дарить подарки. Это должно стать ещё одним материальным подспорьем, ведь семье не нужно будет тратиться в первое время после рождения малыша. Для нас важно, чтобы мы это сделали максимально неформально, чтобы все были довольны содержимым набора. Вещи и предметы для наших малышей должны быть самые качественные. Угодить всем невозможно, но мы старались», - рассказал Дмитрий Артюхов.

В конце встречи глава региона и будущие мамы вместе распаковали одну из коробок. Женщины смогли поближе рассмотреть одежду и принадлежности для малыша, убедиться в их качестве. Кстати, упаковывают ямальские подарочные коробки в стерильных условиях. Всё, что лежит внутри – готово к использованию без дополнительной обработки, уточнили в правительстве ЯНАО.