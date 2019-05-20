2019-05-21T14:15:02+03:00
Общество

Югорчане смогут напрямую задать вопросы губернатору автономного округа

Прямая линия с Натальей Комаровой состоится 30 мая
Лидия Шумкова
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Вопросы главе региона югорчане могут задать несколькими способами. Фото: штаб Правительства ЮгрыВопросы главе региона югорчане могут задать несколькими способами. Фото: штаб Правительства Югры
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Глава региона ответит в прямом эфире на самые актуальные вопросы югорчан. Прямое, открытое общение с жителями автономного округа, которое Наталья Комарова проводит ежегодно, запланировано на 30 мая в 12.00. Трансляция пройдет на телеканале «Югра», сайте admhmao.ru и в официальной группе правительства Югры «ВКонтакте».

В своем аккаунте в Инстаграм Наталья Комарова подчеркнула, что югорчане могут сами выбрать темы и вопросы.

- Уважаемые земляки, в прямом эфире на телеканале «Югра», в группе «Правительство Югры» 30 мая в 12.00 проведу ежегодную прямую линию. Поговорим онлайн. Темы, вопросы на ваш выбор, – обратилась она к югорчанам.

Вопросы главе региона все желающие могут задать тремя способами: перейдя по ссылке https://pryamaya-liniya.admhmao.ru/, позвонив по номеру горячей линии «Центра «Открытый регион» 8-800-101-00-86, а также через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, в день трансляции, 30 мая, прямо во время эфира вопросы губернатору Югры будут приниматься по многоканальному телефону: 8-800-301-42-90.

В прошлом году прямая линия длилась 2 часа 55 минут, за это время губернатор Югры лично ответила на 34 вопроса. Всего через различные информационные каналы поступило 1175 вопросов от жителей, на каждый из которых был дан письменный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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