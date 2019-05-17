На совете недропользователей Ямала обсудили перспективы ачимовской толщи

В Салехарде на заседании экспертного совета по природопользованию 16 мая рассмотрели состояние и перспективы освоения нефтяных залежей ачимовской толщи. В мероприятии представители нефтедобывающей отрасли, а также учёные и профильные эксперты.

Общий запас углеводородов в этих месторождениях на территории России составляет 2,3 млрд тонн, сообщает правительство округа.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, потенциал Ямала в части разработки ачимовской толщи колоссальный. Идёт заметный рост в нефтедобыче. Между тем, отн подчеркнул, что если остановится развитие новых технологий, то добыча быстро стабилизируется, а дальше - неминуемое снижение.

Предметом обсуждения экспертного совета стали: ресурсная база ачимовской толщи, геологические особенности и основные характеристики этих пластов, а также современные подходы к добыче. По словам экспертов, ачимовские пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов, вместе с тем, опыт рентабельных разработок есть.

По итогам заседания участники экспертного совета решили сформировать единую «дорожную карту» по разработке ачимовской толщи. Она позволит объединить уже имеющиеся технологии и опыт и разработать новые, современные подходы.

Специалисты также намерены подготовить обоснования создания технологического полигона на территории автономного округа для внедрения технологий рентабельной разработки ачимовских залежей, сообщает правительство ЯНАО.