На Ямале разгорелась информационная война между клоуном, собиравшим пожертвования, и благотворителями

У клоуна Алексея Степанова вряд ли пока получиться гастролировать по стране. В Ноябрьске на него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в качестве меры избрано обязательство о явке. То есть мужчина по первому же требованию должен явиться в полицию.

Но пока идет следствие, Степанов решил объявить войну фондам, именами которых еще недавно прикрывался, в том числе собирая деньги с жителей северного города. В видео, которые он разместил чуть ли не во всех популярных пабликах Ноябрьска, мужчина заявляет о том, что фонды нечестными путями наживаются на больных детях, имея волонтеров, которые не совсем официально собирают деньги. Кроме того, фонды, по его словам, берут себе 35% от перечисленных спонсорами средств. Сообщил артист и о том, что реально сотрудничал со «Счастливым миром» через некую Наталью Светлову, а когда его задержали стражи порядка, фонд начал на несчастного клоуна массированную атаку в соцсетях и СМИ. Алексей Степанов пообещал жителям Ноябрьска и Нового Уренгоя, где тоже успел побывать, что непременно вернет деньги, которые собрал с них.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/708767" frameborder="0"></iframe> Алексей Степанов пообещал больше не обманывать людей.! другой источник

В ответ на выпады Степанова руководство фонда «Счастливый мир» официально заявило, что не имеет отношения к мошеннику-гастролеру Алексею Степанову. Учредитель фонда Александра Славянская подчеркнула, что все, что говорит клоун, - это способ выкрутиться. Никакой Натальи Светловой в фонде никогда не было, во всяком случае о существовании таковой руководство не знает.

- Мне хочется предостеречь потенциальных жертвователей и вообще всех от таких людей. Ни один фонд не заключает с частными лицами договор на сбор денег, тем более на личные счета. Ни один фонд никогда не уполномочивает ходить по электричкам и собирать наличные деньги, которые не понять куда деваются. И уж тем более ни один фонд никогда не согласится, чтобы в объявлениях фигурировали вымышленные дети, - сказала она.

Кто прав, кто виноват покажет следствие. Отметим лишь, что, по данным полиции, только с 2009 по 2016 год Степанов под видом благотворительности совершил по всей стране афер на 15 миллионов рублей. Его задерживали в Чечне, Новосибирске и других городах. Есть на счету клоуна и 11 месяцев, проведенных в СИЗО все по той же по статье «Мошенничество».

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