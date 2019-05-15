2019-05-15T09:50:45+03:00
Общество

На Ямале разгорелась информационная война между клоуном, собиравшим пожертвования, и благотворителями

Пока идет следствие по статье «Мошенничество», стороны обвиняют друг друга в видеообращениях
Лидия Шумкова
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На мошенника-гастролёра в Ноябрьске завели уголовное дело. Фото из соцсети ВконтактеНа мошенника-гастролёра в Ноябрьске завели уголовное дело. Фото из соцсети Вконтакте
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У клоуна Алексея Степанова вряд ли пока получиться гастролировать по стране. В Ноябрьске на него заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», а в качестве меры избрано обязательство о явке. То есть мужчина по первому же требованию должен явиться в полицию.

Но пока идет следствие, Степанов решил объявить войну фондам, именами которых еще недавно прикрывался, в том числе собирая деньги с жителей северного города. В видео, которые он разместил чуть ли не во всех популярных пабликах Ноябрьска, мужчина заявляет о том, что фонды нечестными путями наживаются на больных детях, имея волонтеров, которые не совсем официально собирают деньги. Кроме того, фонды, по его словам, берут себе 35% от перечисленных спонсорами средств. Сообщил артист и о том, что реально сотрудничал со «Счастливым миром» через некую Наталью Светлову, а когда его задержали стражи порядка, фонд начал на несчастного клоуна массированную атаку в соцсетях и СМИ. Алексей Степанов пообещал жителям Ноябрьска и Нового Уренгоя, где тоже успел побывать, что непременно вернет деньги, которые собрал с них.

Алексей Степанов пообещал больше не обманывать людей.! другой источник

В ответ на выпады Степанова руководство фонда «Счастливый мир» официально заявило, что не имеет отношения к мошеннику-гастролеру Алексею Степанову. Учредитель фонда Александра Славянская подчеркнула, что все, что говорит клоун, - это способ выкрутиться. Никакой Натальи Светловой в фонде никогда не было, во всяком случае о существовании таковой руководство не знает.

- Мне хочется предостеречь потенциальных жертвователей и вообще всех от таких людей. Ни один фонд не заключает с частными лицами договор на сбор денег, тем более на личные счета. Ни один фонд никогда не уполномочивает ходить по электричкам и собирать наличные деньги, которые не понять куда деваются. И уж тем более ни один фонд никогда не согласится, чтобы в объявлениях фигурировали вымышленные дети, - сказала она.

Кто прав, кто виноват покажет следствие. Отметим лишь, что, по данным полиции, только с 2009 по 2016 год Степанов под видом благотворительности совершил по всей стране афер на 15 миллионов рублей. Его задерживали в Чечне, Новосибирске и других городах. Есть на счету клоуна и 11 месяцев, проведенных в СИЗО все по той же по статье «Мошенничество».

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Руководство фонда «Счастливый мир» официально заявило, что не имеет отношения к мошеннику-гастролеру.Руководство фонда "Счастливый мир официально заявляет, что не имеет отношение к мошеннику гастролеру Алексею Степанову ******************************************* Друзья, напоминаем, что помочь нашим маленьким подопечным можно коротким СМС на номер 3434 - со словом способ и суммой, которую вы хотите пожертвовать. Например, способ 300 . Помочь детям можно на нашем сайте: https://blagotvoritelnyi-fond.ru ******************************************* Вступайте в наши группы: ВКонтакте https://vk.com/schastliviy_mir Facebook https://facebook.com/schastliviymir Одноклассники https://ok.ru/group/53594296352833 Instagram https://www.instagram.com/happyworldfound/

ИСТОЧНИК KP.RU

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