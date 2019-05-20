Глава Ямала провёл совещание по развитию дорожной сети региона

Дорога - это один из главных вопросов, который беспокоит всех ямальцев. Традиционно он в ТОП-3, и это абсолютно оправданно. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время рабочего совещания по развитию дорожной сети Ямала, на котором рассмотрели основные этапы программы на 2019-2020 годы.

Глава региона отметил, что за годы различных улучшений и строительства капитальных объектов дороги нередко оставались в стороне. В результате сегодня на Ямале плохая сеть как внутри городов, так и между муниципалитетами.

- На этот год уже запланирован большой объём работ. И ещё более серьёзную работу мы должны запланировать на следующие годы, - сообщил Дмитрий Артюхов.

На совещании отдельно обсудили строительство автодороги Сургут – Салехард, уделили особое внимание участку Надым – Салехард. Первый замгубернатора Алексей Ситников отметил – строительство идёт согласно графику.

Из 344 км введено в эксплуатацию 169 км (49%), из них с асфальтобетонным покрытием 149 км, с покрытием из щебня – 20 км. Из 58 мостов завершено строительство 49. До конца 2020 года построят участки общей протяжённостью 175 км, из них более 97 км уже в этом году.

В 2019-ом дорожники частично закончат работы на участке «Объезд г. Надым». Завершить строительство объекта в полном объёме планируется в 2020 году. Тем не менее, в случае подтопления действующей автодороги в районе посёлка Старый Надым перерывов в движении можно будет избежать, запустив движение транспорта по строящемуся объекту.

Параллельно в этом году ямальские дорожники приступят и к реконструкции отдельных участков автомобильной дороги Сургут – Салехард. Первым таким участком определён Коротчаево – Новый Уренгой.

Кроме того, в летний период 2019 года в районе Коротчаево будет активно вестись строительство дорожных объектов. Речь идет о возведении мостового перехода через реку Пур, капремонте автодороги «Подъезд к речпорту Коротчаево», ремонте улично-дорожной сети Коротчаево.

Одновременно основные объекты ремонта автомобильных дорог в этом году сконцентрированы в юго-восточной части округа, в Пуровском районе. Общая протяжённость участков ремонта – более 36 км. Капремонт проведут на участках общей протяжённостью более 19 км. Ремонтные работы касаются, в основном, замены покрытия проезжей части, устранения просадок и выбоин, ремонта мостов, водопропускных труб, устройства освещения.

Это автотрассы Пурпе – Пуровск, Пуровск – Коротчаево (железнодорожные переезды), Новый Уренгой – ж/д ст. Ныда, Лабытнанги – Харп, Салехард – Лабытнанги, Салехард – Аэропорт, Подъезд к речному порту ст. Коротчаево.