2019-05-08T16:07:24+03:00
Общество

День Победы на Ямале: как отметят праздник северяне

В городах и селах региона пройдут десятки тематических мероприятий
Анна Полякова
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День Победы на Ямале: как отметят праздник северяне Фото: правительство ЯНАОДень Победы на Ямале: как отметят праздник северяне Фото: правительство ЯНАО
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В городах и посёлках Ямала отметят 74-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности в праздничные дни в регионе запланированы порядка двухсот тематических и культурных мероприятий. Для северян организованы различные патриотические акции, выставки, встречи с ветеранами, показы фильмов о войне, литературные гостиные и многое другое. 9 мая во всех муниципалитетах округа пройдут шествия, возложения цветов и праздничные концерты.

Отметим, по состоянию на 1 мая 2019 года в органах социальной защиты населения округа состоят 442 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним по льготам категорий, в том числе: 15 участников и инвалидов ВОВ, 44 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 318 тружеников тыла.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде

Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Ямала 9 Мая начнется в 11 часов с торжественного митинга на площади «Геолог» и парадного шествия. Колонны пройдут по прежнему маршруту: улица Матросова - улица Республики - площадь Победы (КДЦ «Наследие»), где состоится минута молчания и возложение цветов.

Традиционно в преддверии праздника окружной Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского открыл крупномасштабную выставку в рамках проекта «Навстречу Победе» – «Крымская весна. Год 1944», состоящую из пяти разделов и посвящённую 75-летию проведения Крымской стратегической наступательной операции.

Фотографии, а также предметы для экспозиции предоставили шесть музеев, в том числе три музея из Республики Крым и Севастополя. Накануне выставку посетил житель Салехарда, ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В Лабытнанги

Накануне празднования 9 мая в Лабытнанги установили танк Т-64. Боевая машина появилась на площади Победы города. Также жителей и гостей Лабытнанги в честь празднования 74-й годовщины Великой Победы впервые ждёт «Солдатский привал» в парке «Юбилейный». Для участников программы прозвучат стихи и песни военных лет в исполнении жителей города Семи лиственниц. Сегодня в Лабытнанги проживает единственный участник Великой Отечественной войны Иван Александрович Путилин. В нынешнем году Иван Александрович отметит 95-летний юбилей.

В Надыме

В Сквере воинской славы возле храма-часовни Александра Невского в Надыме появился новый памятный знак, посвящённый сухопутным войскам РФ. Он изготовлен в Екатеринбурге из природного камня. Сквер уже украшают памятник боевой технике «Танк», знак воздушно-десантных войск РФ и главный символ государственной границы Российской Федерации – памятный знак «Пограничный столб».

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

В Ноябрьске

В рамках акции «Пламя Победы» в Ноябрьске из 2019 лампадок соберут образ «Родина-мать зовёт!» по знаменитому плакату времён Великой Отечественной войны.

Муниципальные организации культуры воплотили в жизнь несколько интересных проектов, среди них: творческий проект «АРТ-маршрут» в Салехарде, концертная программа духового оркестра ДМШ в Муравленко, выставка стилизованной техники, участвующей в параде-шествии (Надым), реконструкция боя, посвящённая 77-ой годовщине подвига П.П. Барбашова, (Новый Уренгой), музейное фотоателье «В одном строю» и выставка «Творцы Победы» из фондов Центрального музея Великой Отечественной войны в Ноябрьске, конкурс макетов «Воевали наши деды» в Тазовском районе, фестиваль трудовых коллективов «Пой, гармонь, пой о жизни фронтовой» в Шурышкарском районе.

Также в рамках празднования Дня Победы в автономном округе пройдут несколько гражданско-патриотических акций, среди которых наиболее известные: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вальс Победы», «Солдатский платок» и др. В Салехарде и Надыме праздничная программа 9 мая завершится салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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