Ямал представил свой торгово-экономический потенциал в Китае

Ямальцы презентовали торгово-экономический потенциал округа на Четвертом международном ЭКСПО Шелкового пути в Китае. Участвовали в мероприятии, которое прошло 11-12 мая в городе Сиань китайской провинции Шэньси, регионы УрФО.

- Сегодня мы надеемся на интерес наших китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции наших исконных отраслей, - рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и пригласил потенциальных партнеров лично познакомиться со всеми предложениями, приехав на Ямал в ознакомительный тур. Глава региона обратил внимание на экологически чистые оленину, мясо, рыбу, а также ямальский колорит – этнографический и экстремальный туризм.

Фото: правительство ЯНАО

По мнению полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, у России и Китая огромный партнерский потенциал. Он отметил, что сегодня только у трех регионов УрФО есть соглашения с регионами Китая. В планах - связи установить у всех шести регионов.

Главными гостями международной выставки в рамках ЭКСПО стали Россия и Камбоджа. Ямальский стенд с первых минут открытия привлек к себе внимание многочисленных посетителей – представителей бизнеса, руководства провинции Шэньси, жителей города. За два дня работы стенд ЯНАО по оценке департамента внешних связей округа посетили около 10 тысяч человек.

Ямал представил посетителям выставки продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий «Yamal Product” (на базе ООО «Салехардский комбинат») и ООО «Ныда-Ресурс». Туристический потенциал округа представила компания «ЯСАВЭЙ». Отдельное внимание посетителей привлекли зажигательные номера в исполнении Губернаторского Национального ансамбля танца «Сыра” сэв».

Фото: правительство ЯНАО

Презентуя Ямал на деловой части мероприятия, губернатор округа Дмитрий Артюхов отметил, что Китай является одним из основных покупателей сжиженного природного газа у компании “НОВАТЭК”. Летом прошлого года два танкера с продукцией завода "Ямал СПГ" впервые в истории прошли Северный морской путь на восток без ледокольного сопровождения и прибыли из арктического порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Огромный китайский рынок сбыта создает все условия для сотрудничества.

- Уверен, что «Полярный Шелковый путь» будет частью более широкой китайской программы «Один Пояс - один путь». Но Крайний Север – это прежде всего люди. Люди, сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни, - пояснил губернатор.

Как отметил замгубернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, Ямал с Китаем намерен сотрудничать и в сфере сельского хозяйства, расширяя рынки сбыта оленьего мяса.

- Мы заинтересованы и в поставках дикоросов – нашей знаменитой северной ягоды. Это обеспечит работой коренное население. У предприятия «Ныда-ресурс», представленного на ЭКСПО в Сиане, уже готов бизнес-план и, главное, есть возможности по глубокой переработке оленины и северной рыбы, созданию современного комплекса приема, переработки и реализации северной ягоды в Надымском районе, - рассказал замгубернатора Ямала.

Отметим, 2018 и 2019 годы названы годами Российско-Китайского межрегионального сотрудничества. Товарооборот между странами растет и в 2018 году преодолел отметку в 100 миллиардов долларов. Из них 7,2 миллиарда – пришлись на регионы Уральского федерального округа, сообщает правительство ЯНАО.