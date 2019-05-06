2019-05-06T14:07:40+03:00
Общество

АК «Ямал» пока не планирует менять парк самолетов из-за катастрофы в Шереметьево

В авиакомпании ждут результатов расследования трагедии
Анна Горлач
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Воздушный флот АК «Ямал» насчитывает 15 самолетов данной модели Фото: yamal.aeroВоздушный флот АК «Ямал» насчитывает 15 самолетов данной модели Фото: yamal.aero
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Авиакомпания «Ямал» решила не форсировать события в отношении своего авиапарка после трагедии в Шереметьево. В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту погиб 41 человек.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Что случилось с этим «Суперджетом», пока неизвестно. Среди версий пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево, которые рассматриваются специалистами: удар молнии, отказ оборудования и техническое несовершенство «Суперджета».

Тем не менее, изменения в самолетном парке АК «Ямал» в ближайшее время не планируется. Известно, что воздушный флот авиакомпании располагает 15 судами Сухой RRJ-95LR-100. Руководство компании на данный момент не намерено пересматривать выбор судов для выполнения полетов и отстранять Sukhoi SuperJet 100 от рейсов.

- Для того, чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в АП Шереметьево. В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может, - пояснили «Комсомольской правде – Ямал» в авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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