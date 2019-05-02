На Ямале мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

Первомайский праздник закончился для нескольких жителей Нового Уренгоя ЯНАО весьма плачевно. Около 22 часов на третьем этаже ТРЦ «Солнечный» произошла потасовка между 21-летним уроженцем Дагестана Абдуллой М. и кассиром одной из сетей быстрого питания. Стоящие в очереди уроженцы Чечни попросили драчуна успокоиться, но буйный новоуренгоец их не слушал. Парни попытались разнять драку, но зачинщик вытащил нож и нанёс им несколько ранений.

Полиция возле ТЦ "Солнечный". Фото: Подслушано Новый Уренгой

Чтобы обезопасить новоуренгойцев от повторения инцидента, сотрудники ТРЦ включили сигнализацию и вывели из торгового центра всех посетителей.

- Нападавшему удалось добежать с третьего этажа до выхода, попутно размахивая ножом, - рассказали о произошедшем свидетели ЧП. – Всё это время его преследовали друзья раненых, которые отобрали у нападавшего нож и пытались самостоятельно его остановить. Выбежав из торгового центра, он пытался уехать на такси, но сделать этого не получилось, т.к. подоспела полиция, - рассказывают новоуренгойцы. – К счастью, увеличения количества пострадавших в поножовщине удалось избежать.

Тем временем, представители торгового центра рассказали свою версию произошедшего. Оказалось, что первоначально конфликт вспыхнул между Абдуллой и женщиной, которая стояла в очереди. Сотрудник ресторана решил заступиться за неё, тогда зачинщик конфликта переключил внимание на него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/706536" frameborder="0"></iframe> Поножовщина, Новый Уренгой.

Кровь. Фото: Подслушано Новый Уренгой

- Сотрудник общепита, сняв униформу, вышел из ресторана, и словесная перепалка переросла в драку. Сторонний наблюдатель попытался разнять драку, но ему помешал другой посетитель, который нанес мужчине удар ножом. Угрозы жизни пострадавшего на данный момент нет, на месте ему была оказана медицинская помощь прибывшей бригадой СМП. Виновники задержаны полицией и находятся на допросах. Охрана торгового центра очистила третий этаж от посетителей, чтобы полиция могла провести следственные мероприятия и опросить свидетелей, - говорится в официальном сообщении представителей ТЦ «Солнечный».

Точную причину и обстоятельства произошедшего теперь предстоит выяснить следователям. С охраной торгового центра проведена разъяснительная работа, с сегодняшнего дня посты охраны усилены. Сейчас «Солнечный» сейчас работает в штатном режиме.

Поножовщина в Солнечном. Новый Уренгой.

ОФИЦИАЛЬНО

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Несмотря на появившиеся в социальных сетях слухи о нескольких пострадавших, ранения получили двое горожан 1996 и 1998 годов рождения. Сейчас они находятся в больнице, их состояние стабильное.