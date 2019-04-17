2019-04-17T10:35:16+03:00
Экономика

Есть идея!

Оптимизация рабочего процесса экономит миллионы рублей
Светлана БОРИСОВА
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Оптимизация рабочего процесса экономит миллионы рублейОптимизация рабочего процесса экономит миллионы рублей
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Снижение производственных затрат - одна из ключевых задач многих предприятий. Добиваются этого разными способами. Самый действенный, как показывает практика, - когда в сокращении издержек заинтересованы сами сотрудники.

Именно по такому пути решили пойти в «Славнефть-Мегионнефтегазе» и взяли на вооружение программу «ЛИНиЯ» (в переводе с английского lean означает «экономный, бережливый»).

В нее входят несколько составляющих: метод организации рабочего пространства 5С, визуальное управление эффективностью, стандартные операционные процедуры, процесс «И.Д.Е.Я.». Всё это - инструменты бережливого производства, доказавшие свою эффективность и позволяющие в полной мере использовать потенциал самих работников. В этом мы убедились, побывав в цехе по ремонту нефтепромыслового оборудования (ЦРНО).

Строго по полочкам

Первое, что бросается в глаза и приятно удивляет, - идеальный порядок. Как правило, рабочие места сварщиков и слесарей ассоциируются с небрежно брошенными инструментами и «творческим» беспорядком, но только не в ЦРНО. Тут абсолютно всё разложено строго по полочкам.

- Когда мой отец приходит ко мне в цех, он будто попадает во времена своей молодости. Говорит, на его рабочем месте царил такой же порядок, - рассказывает начальник ЦРНО Игорь Иванов.

Здесь каждый стеллаж - собственная разработка. Вот аккуратно, строго по размерам, висят труборезы. Раньше они были небрежно сложены в гараже. Но даже опытные работники с ходу не скажут, какой из них 427-го размера, а какой 219-го. Один из сварщиков и предложил упорядочить инструменты - так они дольше прослужат, а при выезде на аварию не надо тратить время на поиски. Нужный проект стеллажа нарисовали не сразу, только пятый вариант оказался удачным и соответствовал всем запросам. Также теперь к каждому труборезу прилагается заламинированная инструкция по работе. Идея такого хранения инструмента оказалась настолько удачной, что в других цехах попросили поделиться чертежом стеллажа.

Вообще, Игорь Иванов убежден: сварщики - люди творческие. Просто не всегда работодатели замечают их потенциал. Но если помочь им проявить себя, они не только мастерски выполнят свою работу, но и внесут массу рацпредложений по оптимизации производственного процесса. Так, один из сварщиков усовершенствовал сварочный агрегат советских времен: сконструировал и сделал для него корпус и поставил на колеса. Теперь эти аппараты - гордость ЦРНО.

«Бережливка» - дело семейное

Некоторые идеи и вовсе продукт семейного творчества. Например, слесарь Николай Макаров вместе с женой за ночь начертили схему стеллажа для хранения центраторов. Без этих инструментов ровно подвести друг к другу две огромные трубы, чтобы потом сварить их, практически невозможно. Теперь центраторы развешаны по размерам и при выезде на участок слесари за пару секунд находят нужный инструмент.

Всего за два года работники цеха стали авторами 1500 идей, в жизнь воплотили более двухсот из них.

- За каждое предложение сотрудники получают небольшое материальное вознаграждение. Тех, чьи идеи находят практическое применение, поощряют поездками в столичные музеи и театры, на концерты, чемпионаты по футболу и хоккею. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такое вознаграждение получал не только сотрудник, но и члены его семьи, - прокомментировал генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил Черевко.

За два года действия программы «ЛИНиЯ» сотрудники предприятия внесли сотни идей по улучшению и оптимизации производственных процессов. Многие практики растиражированы по всем цехам, а некоторые ноу-хау даже запатентованы. Сами нефтяники отмечают, что для них важно не столько материальное вознаграждение, сколько ощущение того, что в компании прислушиваются к их мнению и ценят их участие и заинтересованность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году благодаря проекту «ЛИНиЯ» производительность труда производственного персонала на предприятии выросла на 12%. Экономический эффект составил 449 млн рублей - на 52 млн больше запланированного.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ноль потерь

Одна из запатентованных идей мегионских нефтяников - информационная система «Ноль потерь». С 2018 года в нее переведена вся техническая информация о скважинном фонде предприятия. Это позволило значительно повысить эффективность управленческих решений при планировании геолого-технических мероприятий.

«Ноль потерь» моделирует все возможные технологические отклонения в работе скважины и создает алгоритмы действий по их устранению. Имея в распоряжении такие шаблонные решения, технологи могут максимально быстро обрабатывать информацию и выбирать оптимальный режим работы оборудования. При этом все необходимые данные визуализированы на одном экране.

Авторы информационной системы - специалисты управления добычи нефти и газа. В процессе разработки программного модуля они учитывали специфику производственных процессов предприятия, а также возможность интеграции с другими IT-продуктами.

КСТАТИ

Для снижения производственных рисков на предприятии разработан и введен в промышленную эксплуатацию уникальный IT-продукт «Инфра-5D» - цифровая платформа, которая аккумулирует в единую электронную базу сведения по каждому нефтепромысловому объекту.

В 2018 году начаты опытно-промышленные испытания системы видеоаналитики, созданной на основе искусственной нейросети и обеспечивающей контроль за соблюдением правил безопасности и охраны труда на производственных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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