В Сабетте Валентина Матвиенко провела выездное совещание Совета Федерации

Ямальские проекты – важное звено для развития российской Арктики. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выездного совещания в Сабетте.

В нём приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, заместители председателя Совфеда и главы парламентских комитетов.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что для крупных арктических проектов, таких как Ямал СПГ, возможно предусмотреть индивидуальные меры поддержки.

Ещё одной темой совещания стало создание базовой инфраструктуры в Арктике и реализация крупных транспортных проектов. Речь идёт о Северном морском пути. Президент России поставил задачу увеличить грузопоток по нему до 80 млн тонн. Большую роль сыграет строительство на Ямале Северного широтного хода и последующая реализация проекта Северный широтный ход-2.

Строительство Северного широтного хода и Северного широтного хода-2 сделает Сабетту самым восточным портом Северного морского пути и позволит создать надёжный маршрут для экспортных поставок.

-Центр добычи смещается на север, поэтому ключевая задача – строительство инфраструктуры. Значение Северного широтного хода-2 – не только в создании эффективной логистики для недропользователей, но и в обеспечении подходов к новым месторождениям. Сейчас стоит задача по опережающему развитию Арктики. Чтобы решить её, важно вовремя создавать инфраструктуру, - отметил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала отметил, что крупные проекты, такие как Ямал СПГ, являются драйвером для развития экономики страны. В 2018 году налоговые отчисления Ямала в федеральный бюджет превысили триллион рублей.

По итогам выездного совещания Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации готов поддерживать арктические проекты и подключиться к разработке законодательства и мер поддержки, направленных на развитие северных территорий.