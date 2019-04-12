18+: Ямальских вахтовиков, склонных к мужеложству, взяли на карандаш

Необычное распоряжение ввело руководство одного из нефтедобывающих предприятий, ведущих деятельность в Ноябрьске. В общежитии, где проживают сотрудники организации, появился журнал регистрации о запрете мастурбации и гомосексуальных актов. Информация о неоднозначном документе появилась в одном из популярных пабликов города во Вконтакте.

Согласно снимку обложки документа, создан он был еще в 2018 году. Пост с фотографией журнала собрал уже почти 3 тысячи просмотров и несколько десятков комментариев. Пользователи сети обсуждают нелегкую жизнь вахтовиков и активно иронизируют над ситуацией.

Так, один из них с сочувствием написал, что сотрудники нефтепромыслов по месяцу работают вдали от большой земли и чаще всего в чисто мужском коллективе.

- И с женщинами там, напряг, наверное. Вот и выкручивались, как могли, а тут и на это запрет ввели. Как теперь им жить то, - задается вопросом один из подписчиков паблика.

Пользователи сети обсуждают нелегкую жизнь вахтовиков и иронизируют над ситуацией. Фото vk.com/blacklistnotabrsk89

Другой пользователь сети решил пролить свет на ситуацию. По его словам, началось все с того, что на месторождении выпустили приказ не справлять нужду на ДНС (вероятнее всего подразумевается дожимная насосная станция). В случае, если сотрудника поймают за этим делом в неположенном месте – увольнение.

- Пацан мочился не в туалете, поймала служба безопасности, а он взял и сказал, что мастурбировал. Взяли объяснительную, весь административный корпус ржал, но не уволили. После этого придумали приказ. Маразм крепчает, - написал пользователь сети.

Журналистов, выясняющих подробности инцидента, причислили к службе безопасности. Фото vk.com/blacklistnotabrsk89

Он уверяет, что журнал действительно существует. Является ли комментатор поста сотрудником организации выяснить не удалось, как и связаться с самой компанией, выпустившей необычный приказ.