Глава Ямала поздравил региональный парламент с 25-летием

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа отмечает 25-летия. По случаю юбилейной даты 18 апреля в Салехарде состоялись торжественные мероприятия.

Со сцены культурно-делового центра к депутатам обратились глава арктического региона Дмитрий Артюхов и председатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин. Спикер ямальского парламента, обращаясь к коллегам и землякам, подчеркнул, что за прошедшие 25 лет в регионе сформировался эффективно работающий парламент, основанный на лучших российских ценностях и традициях.

Ямальский спикер поблагодарил участников законотворческого процесса за огромный вклад в становление и развитие правовой системы региона и жителей Ямала за активную гражданскую позицию, поддержку и доверие.

Глава региона отметил, что, начиная с первого созыва, в ямальском парламенте трудится сильная профессиональная команда.

- Мы точно знаем, что мы одна большая команда – депутаты, исполнительная власть и главы муниципальных образований. Мы вместе работаем над одной задачей – чтобы наш Ямал развивался, - заявил губернатор.

Фото: правительство ЯНАО

Мероприятия, посвящённые 25-летию Законодательного Собрания автономного округа, начались с открытия тематической фотовыставки в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. В кадре – рабочие моменты депутатов шести созывов, города и отдалённые посёлки округа, где работали парламентарии.

В рамках выставки состоялась презентация книги «Опыт законотворчества». На страницах издания – история становления и развития ямальского парламента, важные архивные документы и фотографии.

В зале культурно-делового центра состоялась торжественная церемония вручения наград участникам законотворческого процесса. Отметим, мероприятия, посвящённые 25-летию ЗС ЯНАО, будут проходить в течение всего года. Так, например, состоятся несколько парламентских уроков для школьников и студентов, пройдут экскурсии в Законодательное Собрание.