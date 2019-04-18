2019-04-18T17:06:05+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил региональный парламент с 25-летием

Мероприятия, посвящённые юбилею Заксобрания, будут проходить в течение всего года
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала поздравил региональный парламент с 25-летием Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала поздравил региональный парламент с 25-летием Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа отмечает 25-летия. По случаю юбилейной даты 18 апреля в Салехарде состоялись торжественные мероприятия.

Со сцены культурно-делового центра к депутатам обратились глава арктического региона Дмитрий Артюхов и председатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин. Спикер ямальского парламента, обращаясь к коллегам и землякам, подчеркнул, что за прошедшие 25 лет в регионе сформировался эффективно работающий парламент, основанный на лучших российских ценностях и традициях.

Ямальский спикер поблагодарил участников законотворческого процесса за огромный вклад в становление и развитие правовой системы региона и жителей Ямала за активную гражданскую позицию, поддержку и доверие.

Глава региона отметил, что, начиная с первого созыва, в ямальском парламенте трудится сильная профессиональная команда.

- Мы точно знаем, что мы одна большая команда – депутаты, исполнительная власть и главы муниципальных образований. Мы вместе работаем над одной задачей – чтобы наш Ямал развивался, - заявил губернатор.

Фото: правительство ЯНАО

Фото: правительство ЯНАО

Мероприятия, посвящённые 25-летию Законодательного Собрания автономного округа, начались с открытия тематической фотовыставки в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. В кадре – рабочие моменты депутатов шести созывов, города и отдалённые посёлки округа, где работали парламентарии.

В рамках выставки состоялась презентация книги «Опыт законотворчества». На страницах издания – история становления и развития ямальского парламента, важные архивные документы и фотографии.

В зале культурно-делового центра состоялась торжественная церемония вручения наград участникам законотворческого процесса. Отметим, мероприятия, посвящённые 25-летию ЗС ЯНАО, будут проходить в течение всего года. Так, например, состоятся несколько парламентских уроков для школьников и студентов, пройдут экскурсии в Законодательное Собрание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Новости 24
В Ямальском районе при пожаре погибла двухлетняя девочка
В сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех
В селе Горки готовят причал для первого парома
Глава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле
Жителя Ноябрьска будут судить за убийство семейной пары
Фундамент жилого дома в Новом Уренгое пришлось перепроектировать
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России
Новоуренгойца отправили в колонию-поселение за хранение наркотиков
Предприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды
В Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад
Новоуренгойке, нашедшей банковскую карту, грозит срок за кражу денег
Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди
На ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил
Поселок Пельвож официально признали труднодоступным