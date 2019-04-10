Минстрой РФ даст добро на переселение северян из аварийных домов в другие регионы

Минстрой РФ разрешит переселять жителей аварийных домов Крайнего Севера в другие регионы. Соответствующие изменения планируется внести в жилищное законодательство. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России на панельной сессии «Национальные проекты в Арктической зоне Российской Федерации: механизмы реализации» в рамках международного арктического форума в Санкт-Петербурге.

Правительство Ямала в числе других северных регионов страны в конце 2018 года выходило с этой инициативой на министерство строительства и ЖКХ России. Позиция Минстроя позволит Арктическому региону расширить возможности по переселению жителей из аварийного жилья, объём которого в округе по-прежнему высок.

По состоянию на 1 апреля 2019 года объём аварийного жилищного фонда на Ямале, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет около 640 тыс. м2. Корректировки федерального жилищного законодательства позволят северным регионам снизить затраты на строительство жилых домов в маленьких отдалённых посёлках, а их жителям – дадут возможность перебраться в более комфортные для проживания условия.

- Есть много хороших примеров ведомственных программ, когда отдельные предприятия такие программы ведут и переселяют тех, кто уже отработал на их предприятиях, в другие субъекты РФ с более комфортным проживанием людей, заявил министр Владимир Якушев, пообещав, что Министерство строительства и ЖКХ России в ближайшее время внесёт необходимые поправки.-

Глава региона Дмитрий Артюхов отметил, что как только федеральные поправки в жилищное законодательство будут приняты, Ямал отредактирует собственную региональную программу. Пилотный проект в правительстве Ямала планируют запустить совместно с Тюменской областью, как одним из самых популярных у северян направлений для переезда.

– С 2005 года реализуется программа «Сотрудничество», по которой жителям, выезжающим из автономных округов в Тюменскую область, предоставляются выплаты на приобретение жилья, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор Тюменской области напомнил, что для многодетных семей Ямала в регионе выделяются участки под ИЖС. В 2019 году подготовим проектную документацию ещё на 258 участков в Тюменском районе. В Тюмени для многодетных семей выделено 125 участков, 45 из них предоставят ямальцам.

- Скоро начнём здесь строительно-монтажные работы. Тюменская область имеет необходимый опыт и готова стать новым домом для жителей Арктической зоны, - заключил Александр Моор.