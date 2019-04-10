2019-04-10T09:53:39+03:00
Общество

«Новый мастер Федор»: вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет

Испуганное животное накормили хлебом и отпустили на волю в полной амуниции [видео]
Анна Горлач
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«Новый мастер»: вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет Фото: скрин видео канал «Вахтовое братство»«Новый мастер»: вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет Фото: скрин видео канал «Вахтовое братство»
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Ямальские вахтовики нарядили дикого оленя в спецодежду. Изловив животное, они надели на его безрогую голову каску, а потом с трудом натянули оранжевый жилет со световозвращающими полосами. Свою шутку рабочие запечатлели на видео, которое позже появилось на канале «Вахтовое братство».

- Вот новый мастер у нас будет на объекте, - прокомментировал действия своих коллег оператор, назвав испуганное животное Федором.

Олень явно хотел вырваться и сбежать от «странных» людей, которые собирались закрепить скотчем неудобный наряд. Однако мужчинам такая затея была по душе.

Результат своих стараний их восхитил. С одобрительным «Красава!» вахтовики покормили Федора хлебом и отпустили. На последних кадрах олень бежит прочь от людей. Помогли ли они избавиться от амуниции бедному животному – осталось загадкой. В противном случае несчастному оленю грозит гибель.

Фото: скрин видео канал «Вахтовое братство»

Фото: скрин видео канал «Вахтовое братство»

Надо сказать, пользователи интернета неоднозначно отнеслись к такой забаве рабочих. Кто-то воспринял происходящее как «и смех, и грех», остальные сочли шутку вахтовиков издевательством над животным.

«Новый мастер»: вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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