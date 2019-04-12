На Ямале теплые остановки за 1,2 млн рублей превратили в общественные туалеты

Жители Ноябрьска не оценили теплые остановки и превратили их в туалеты. Администрация города потратила на установку мест комфортного ожидания автобусов немало бюджетных рублей, каждая из которых обошлась в 380 тысяч.

Как рассказали в мэрии «Комсомольской правде – Ямал», руководство Ноябрьска пошло навстречу горожанам. Больше всего просьб о теплых остановках поступило от жителей дальнего СМП. Именно для них и были приобретены первые четыре помещения, которые установлены недалеко трубной базы и по дороге в отдаленный район в рамках пилотного проекта.

Собеседник также уточнил, что в городе давно действует программа «Умный транспорт», которая позволяет загрузить программу в телефон и в режиме онлайн отслеживать передвижение автобусов по городу. Это удобно для тех, кто не хочет мерзнуть на остановках в ожидании транспорта. Однако были просьбы со стороны жителей отдаленных районов города, власти города отреагировали - и вот результат.

Теперь остановки в таком состоянии, что заходить туда греться нет даже желания. Двери выломаны, внутри нагажено. Требуется ремонт, ущерб, нанесенный бюджету, еще подсчитывается.

Ситуацию активно обсуждают в местной группе соцсети во Вконтакте. «Не умеют у нас люди быть культурными и уважать друг друга», - делают выводы комментаторы, отмечая, что не совсем удачно выбраны и места для тестирования проекта.

«В городе, где остановки забиты замерзающими людьми, надо такие остановки ставить, а не меж поселком и городом. Приоритеты какие-то странные у руководства города. Поставить тёплые павильоны там, где нет людей», - пишет горожанка Аксана.

Между тем, городские власти уже проанализировали ситуацию и сделали выводы. В ближайшее время будет решаться вопрос, какие предпринять меры, чтобы после ремонта теплых остановок избежать нового нашествия вандалов.