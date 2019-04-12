С заботой о детях: администрация Нового Уренгоя покупает баян за 460 тысяч рублей для школы искусств

Уникальный баян с цветным жидкокристаллическим дисплеем стоимостью 460 тысяч рублей решила приобрести детская школа искусств имени Рахманинова в Новом Уренгое. Траты бюджета на столь дорогостоящий инструмент возмутили горожан, когда информация о закупке была обнародована.

ДЕТАЛИ ЗАКУПКИ

Заявка на сайте единой информационной системы в сфере закупок была размещенная 5 апреля. В качестве заказчика выступает администрация города Новый Урегоной. Согласно сайту госзакупок, прием заявок завершится в понедельник, 15 апреля. В течение следующего дня заказчик займется рассмотрением первой части заявок.

Сам же электронный аукцион пройдет 19 апреля. Победитель аукциона обязуется поставить предмет тендера «музыкальный инструмент баян» в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Стремление городской администрации обеспечить учащихся школ искусств качественным инструментом горожане не одобрили. По их мнению, стоимость баяна завышена. О чем местные жители активно высказались в социальных сетях.

Между тем, руководство города утверждает, что необходимость приобретения для школы именно такого инструмента возникла давно, поскольку единственный в регионе центр одаренных детей функционирует именно на базе этого учебного заведения.

- Все было выполнено в рамках закона. При подготовке технического задания был изучен рынок инструментов и отзывы ведущих исполнителей страны. Поставщики представили свои цены за этот музыкальный инструмент, характеристики которого описаны в техническом задании, - сообщила «Комсомольской правде – Ямал» заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации Нового Уренгоя Анна Вершинина.

В администрации также добавили, что цены на подобный инструмент доходят до полутора миллионов, так что приобретаемый баян, скорее, относится к категории бюджетных. При этом его приобретение даст возможность не только обучать детей игре на баяне, но и выступать на городских площадках, и в целом - идти в ногу со временем.

КСТАТИ

С начала года заявки на закупку музыкальных инструментов на сайте госзакупок разместили сразу несколько российских регионов. Среди объявленных аукционов фигурируют и конкурсы на поставку баянов. Цены на инструменты в среднем колеблются от 200 тысяч рублей - до миллиона.

Так администрация города Нижневартовска объявила о закупке для детской школы искусств №3 баян за 450 тысяч рублей. Аналогичный инструмент в Сыктывкаре готовы приобрести для «Эжвинской детской музыкальной школы» за 470 тысяч рублей.

В Тюмени гимназия номер №12 закупает инструмент за 202 тысячи рублей. Бюджетные учреждения Омской области готовы потратить на покупку баяна 715 тысяч рублей.