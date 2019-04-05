На Ямале проходит Всемирный совет российских соотечественников

В Салехарде проходит заседание торгово-экономического блока Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом. Опыт Ямала по работе с земляками может стать примером для других регионов.

В работе заседания участвуют члены совета и предприниматели из 20 стран мира, представители министерства иностранных дел РФ, правительств Москвы и ЯНАО.

Замгубернатора региона, директор департамента внешних связей Александр Мажаров рассказал, что более десяти лет назад именно соотечественники помогли найти ямальским предприятиям агропрома зарубежных партнёров, заинтересованных в экспорте оленины в страны Европы.

Он выразил уверенность в том, что, если удастся найти точки пересечения наших интересов, то реализация таких проектов послужит не только продвижению России за рубежом, но и станет преимуществом успешной интеграции наших соотечественников в странах проживания.

Комментируя первое знакомство соотечественников и зарубежных предпринимателей с Ямалом, представитель МИД России Олег Мальгинов подчеркнул, что бизнес начинается со знакомства и установления личных контактов. Эта задача достигнута. Далее предполагается оценка потенциала и возможностей.

Он отметил, что Ямал уже давно работает с соотечественниками. Теперь пора структурировать работу, чтобы показать пример другим регионам. Для российского бизнеса в целом выход на внешние рынки не с традиционными сырьевыми товарами, а с новыми современными продуктами – большая задача.

5 апреля гости посетят город Лабытнанги, где встретятся с главой Мариной Тресковой. Познакомятся с проектом «Формирование комфортной городской среды». Примут участие в интерактивных модулях образовательной программы клуба юных дипломатов «Геополитика», сообщает правительство ЯНАО.

В субботу, 6 апреля, в посёлке Аксарка познакомятся с социальными и культурными объектами Приуральского района и примут участие в праздновании Дня оленевода.