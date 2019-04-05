Оленеводов-спортсменов Ямала проверят на допинг

По Ямалу уже второй месяц шагает главный праздник коренных народов Севера. Слет оленеводов, рыбаков и охотников проходит в каждом районе округа примерно по одному сценарию уже не первый раз. Однако Ямальский район выделился в этом году тем, что организовал проверку участников на алкотестере.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Процедура будет проводиться на Слете в районном центре Яр-Сале 6-7 апреля непосредственно перед началом соревнований. И только в том случае, если состояние участника вызовет подозрения. Всех спортсменов поголовно проверять никто не станет, поскольку они слишком горячи и обидчивы. Об этом заявил Сергей Рябов, начальник управления по развитию физкультуры и спорта администрации муниципального образования «Ямальский район».

Ямальские оленеводы горячи и обидчивы, но соревноваться любят. Фото с сайта правительство.янао.рф

По словам организатора, в проверке подозрительных оленеводов, у которых, например, покраснели глаза или чувствуется запах алкоголя, будет участвовать не только судья соревнований, но полицейский и медик. Стоит отметить, что в прошлые годы единичные случаи, когда оленевод выходил соревноваться подшофе, действительно, бывали.

Сергей Рябов добавил, что настороже будут судьи всех видов соревнований. Кроме гонок на оленьих упряжках, на слете предполагаются национальная борьба, прыжки через нарты и перетягивание палки. Последний вид, кстати, очень травмоопасен, так что пьяным туда соваться точно нельзя.

Перетягивание палки -очень травмоопасный вид национального спорта. Фото с сайта adm-yarsale.ru

Фишку с проверкой на допинг оценили в окружном департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера. Начальник отдела организационной работы и информационного обеспечения Олег Сюгней заверил, что на Ямале такое раньше точно не практиковалось, да и в дальнейшем не должно стать обязательной процедурой. При этом он предположил, что проверка на алкотестер в Яр-Сале носит не только профилактический характер, но и маркетинговый, поскольку привлекает внимание общественности к мероприятию.

ШОУ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

Как считают жители Ямальского района, именно их слет самый лучший по организации, зрелищности, насыщенности. Подтверждает это и количество участников (примерно 200 человек взрослых и детей), и зрителей. Посмотреть на шоу оленеводов придут не только местные жители. Приедут люди со всех уголков Ямала, Югры и других регионов России. По данным Сергея Рябова, Слет хотят посетить в этом году еще и греки.

В Яр-Сале есть целое этностойбище, в которое можно приехать, познакомиться с обычаями и традициями тундровиков и даже переночевать в чуме. Фото с сайта adm-yarsale.ru

- Для иностранцев наше мероприятие носит экзотический характер. Да что говорить про иностранцев. К нам как-то москвичи приезжали, чтобы пожениться по ненецким обычаям, - рассказал он.

Кстати, слет оленеводов Ямальского района носит не только спортивный характер. Он предполагает культурную и этнопрограмму. В Яр-Сале есть целое этностойбище, в которое можно приехать, познакомиться с обычаями и традициями тундровиков и даже переночевать в чуме.