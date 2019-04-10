Офис «Сбербанка» в Арктике поразил воображение пользователей соцсетей

Внешний вид офиса «Сбербанка» в ямальской глубинке весьма далек от самых смелых представлений любого россиянина. Это не высотное здание, сверкающее стеклом и металлом, привычно отливающее корпоративной зеленью, а развалюха постройки забытых годов. И стоит эта сооружение в селе Новый Порт Ямальского района.

Красноречивое фото разместил на свой странице в Инстаграме местный житель Сергей Худи. Фото быстро распространяется по интернету, собирая лайки, комментарии и репосты.

Пользователи социальных сетей недоумевают - «Не может быть», шутя добавляя «на Ямале по-прежнему действует система «Сбербанк-оффлайн»». Для городских людей не укладывается в сознании, что офис самого крупного в стране банка может быть в таком плачевном состоянии.

«Там на вывеске 1841 год написан», - иронизирует ямалец.

«И там хранятся немалые деньги!», - резюмируют шокированные подписчики, уточняя на счет искусственного интеллекта, который, вероятно, в этом кредитном учреждений как-то проявляет себя.

Между тем, пресс-служба Западно-Сибирского банка Сбербанка коротко прокомментировала ситуацию прямо под фото: «Банк планирует менять локацию офиса».