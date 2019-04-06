2019-04-06T18:16:49+03:00
Общество

Жительница Ноябрьска показала, как она ездит по городу на инвалидной коляске

Уборкой улиц и состоянием пешеходных зон возмущены многие горожане [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Жительница Ноябрьска показала, как она ездит по городу на инвалидной коляске. Фото группы "Происшествия Ноябрьск" vk.comЖительница Ноябрьска показала, как она ездит по городу на инвалидной коляске. Фото группы "Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Волна возмущения уборкой дорог и тротуаров Ноябрьска от снега не стихает. Сегодня в социальных сетях появилось интервью с женщиной-инвалидом Ольгой Мироновой-Головей, которая на своей коляске вместе с детьми показала, как ей приходится передвигаться по городу.

Напомним, 3 апреля в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост с фотографией, где женщина ехала на коляске по проезжей части. Горожанка вынуждена была передвигаться по дороге, так как тротуары были завалены снегом.

Пост увидел глава администрации города Алексей Романов и лично прибыл на место, чтобы проверить уборку снега. Чуть позже в сети появились фотографии, где он прошелся по пешеходным зонам. Чиновники оценили очистку тротуаров на удовлетворительно, отметив, что по ним можно ехать на коляске. Однако многие горожане не согласились с мнение главы Ноябрьска

- Главе города необходимо пешком ходить и видеть, в каком состоянии тротуары. И не только когда подобные посты появляются в сети, - заметил один из жителей города Андрей К.

Многие ноябряне подтвердили, что ходить даже там, где чистят, все равно сложно. Тротуары не посыпают песком, и они очень скользкие. Здоровые граждане падают на них и получают травмы. Сама героиня поста тоже не остается в стороне. Она активно участвует в обсуждении темы и предложила главе пройти по улицам вместе с ней. Мама двух малышей отлично знает все проблемы улично-дорожной сети города.

- Могу рассказать и показать особо проблемные места, могу показать где в летнее время так же еду по проезжей части из-за ужасного качества тротуаров, - сообщила Ольга и поблагодарила ЖЭУ за то, что возле ее дома от подъезда до пешеходного перехода снег вычищен до асфальта, но в другую сторону уже не проехать. Между тем, женщина поблагодарила водителей, которые уступают ей дорогу у обочины, объезжают и снижают скорость, чтобы не забрызгать грязью.

Женщина-инвалид в Ноябрьске показала, как передвигается с детьми по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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