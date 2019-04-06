Жительница Ноябрьска показала, как она ездит по городу на инвалидной коляске

Волна возмущения уборкой дорог и тротуаров Ноябрьска от снега не стихает. Сегодня в социальных сетях появилось интервью с женщиной-инвалидом Ольгой Мироновой-Головей, которая на своей коляске вместе с детьми показала, как ей приходится передвигаться по городу.

Напомним, 3 апреля в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост с фотографией, где женщина ехала на коляске по проезжей части. Горожанка вынуждена была передвигаться по дороге, так как тротуары были завалены снегом.

Пост увидел глава администрации города Алексей Романов и лично прибыл на место, чтобы проверить уборку снега. Чуть позже в сети появились фотографии, где он прошелся по пешеходным зонам. Чиновники оценили очистку тротуаров на удовлетворительно, отметив, что по ним можно ехать на коляске. Однако многие горожане не согласились с мнение главы Ноябрьска

- Главе города необходимо пешком ходить и видеть, в каком состоянии тротуары. И не только когда подобные посты появляются в сети, - заметил один из жителей города Андрей К.

Многие ноябряне подтвердили, что ходить даже там, где чистят, все равно сложно. Тротуары не посыпают песком, и они очень скользкие. Здоровые граждане падают на них и получают травмы. Сама героиня поста тоже не остается в стороне. Она активно участвует в обсуждении темы и предложила главе пройти по улицам вместе с ней. Мама двух малышей отлично знает все проблемы улично-дорожной сети города.

- Могу рассказать и показать особо проблемные места, могу показать где в летнее время так же еду по проезжей части из-за ужасного качества тротуаров, - сообщила Ольга и поблагодарила ЖЭУ за то, что возле ее дома от подъезда до пешеходного перехода снег вычищен до асфальта, но в другую сторону уже не проехать. Между тем, женщина поблагодарила водителей, которые уступают ей дорогу у обочины, объезжают и снижают скорость, чтобы не забрызгать грязью.