На Ямале за месяц исчезло целое озеро

Ученым удалось выяснить, как целое озеро в Ямало-Ненецком автономном округе исчезло менее чем за месяц. Этим вопросом озадачились сотрудники Томского государственного университета. Исследователи пришли к выводу, что водоем проложил себе дорогу в оттаявшей почве и утек в в залив Обской губы Карского моря - Тазовскую губу, оставив после себя хасырей – котловину бывшего озера, сообщает пресс-служба вуза.

Обычно образование хасырея, как объясняют ученые, занимает несколько десятков лет. Однако тут все произошло гораздо быстрее. Озеро пропало летом 2016 года, которое выдалось достаточно жарким: еще в начале июля оно было, а в конце месяца – уже нет. Скорость спуска воды также зависит от перепада между озером и принимающим водоемом.

Фото: tsu.ru

- Этот хасырей мы обнаружили по космоснимкам спустя два года после его образования, когда искали молодые котловины бывших водоемов в Арктической зоне РФ, - пояснил старший научный сотрудник лаборатории Сергей Лойко.

Промоина, по которой уходило озеро, уже успела зарасти осокой и злаками. Вскоре после осушения озер на их месте происходит настоящая «вспышка жизни». В тундре и лесотундре появляются «оазисы» с кустарниково-луговой растительностью.

– Данные экосистемы можно целенаправленно активизировать, чтобы спровоцировать рост зелени, – говорит Сергей Лойко.

Для этого, по словам ученого, достаточно заполнить котловину водой, создав дамбу, и спустить ее через несколько лет. Новый зеленый хасырей можно использовать для летнего выпаса оленей и заготовки зеленых кормов. Однако спустя первые десятки лет продуктивность хасыреев вновь начнет падать. Ученые исследуют, как и от чего зависят темпы ее снижения.

Наблюдения ученых ТГУ показывают, что в последние 30 лет процессы образования хасыреев стали значительно активнее, количество таких участков увеличилось почти вдвое. Эти изменения научные сотрудники связывают с устойчивым трендом к потеплению и озеленению Арктики.