2019-04-08T09:57:39+03:00
Наука

Ученые формируют план полевых работ экспедиции «Ямал-Арктика 2019»

На повестке - изучение криогенных процессов, мониторинг популяций редких видов птиц, белого медведя и дикого северного оленя
Анна Полякова
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Ученые формируют план полевых работ экспедиции «Ямал-Арктика 2019» Фото: Центра освоения АрктикиУченые формируют план полевых работ экспедиции «Ямал-Арктика 2019» Фото: Центра освоения Арктики
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Российский Центр освоения Арктики планируют фронт полевых работ, которые состоятся в этом году в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика 2019». Ее можно назвать научным брендом региона. По результатам исследований даются научно обоснованные рекомендации и предложения по улучшению экологической ситуации в регионе, поддержанию благоприятного статуса редких видов арктических животных и птиц.

До середины апреля на Ямале учёные института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН будут изучать состояние снежного покрова водосборных бассейнов, измеряют глубину и плотность снега, отбирают пробы для дальнейших исследований на химический состав.

Летом институт криосферы Земли продолжит собирать данные об опасных криогенных процессах на полуострове. В Пуровском и Тазовском районах будут изучать торфяники севера Западной Сибири. С институтом географии РАН состоится экспедиция к ледникам Полярного Урала, которые сокращаются под воздействием изменения климата. Ученые намерены выстроить долгосрочную цепочку наблюдений, чтобы понять, как ледники будут формироваться в будущем.

При поддержке Центра освоения Арктики рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии продолжит изучение популяции и путей миграции редких видов птиц – малого лебедя и лесного гуменника. Это нужно для разработки эффективной стратегии по их охране. Также исследователи займутся мониторингом численности краснокнижного дикого северного оленя. Его вытесняют домашние стада.

Продолжится мониторинг популяции белых медведей. В прошлом году на островах Шокальского и Вилькицкого в Карском море пометили спутниковыми передатчиками двух самок. Сигналы от них поступают и анализируются учёными из института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. В планах этого года – пометить датчиками животных на побережье полуострова Ямал.

План работ на предстоящий летний полевой сезон ещё формируется. Приоритет будет отдан актуальным для Ямало-Ненецкого автономного округа проектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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