Глава Ямала рассказал в Минспорте о заявке региона на проведение Арктических зимних игр

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о перспективе проведения на Ямале Арктических зимних игр министру спорта России Павлу Колобкову. Встреча прошла в Москве во вторник, 2 апреля. Если международный комитет одобрит заявку округа, игры пройдут в Салехарде, уточнил глава региона.

Напомним, в столице Ямала работала делегация международного комитета по проведению Арктических зимних игр.

- Учитывая, что данные игры никогда не проходили на территории нашей страны, у нас есть хорошие шансы. Надеемся, что заявка будет поддержана. И тогда мы вместе с министерством спорта будем готовиться к проведению соревнований, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Речь также шла и о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. На Ямале уровень обеспеченности жителей спортивными объектами составляет 57,5%. В среднем по России этот показатель – 50%. В ближайшие годы в регионе будет построено около 50 спортивных объектов, в числе которых комплекс «Ямал-Арена», а также сеть модульных спортивных баз.

Павел Колобков подтвердил, что в округе очень много делается для развития спорта. Регион является одним из лидеров в стране по вовлечённости населения в занятия спортом.

- Округ на этом не останавливается. Очень много планов по развитию инфраструктуры и проведению крупных соревнований, - прокомментировал итоги встречи Павел Колобков.

Он выразил готовность поддерживать развитие и популяризацию традиционного для Севера спорта. В 2018 году ямальские спортсмены завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях и установили рекорд России в метании тынзяна на хорей.