2019-04-02T16:38:26+03:00
Спорт

Глава Ямала рассказал в Минспорте о заявке региона на проведение Арктических зимних игр

Уровень обеспеченности жителей спортобъектами оценили в Министерстве
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала рассказал в Минспорте о заявке региона на проведение Арктических зимних игр Фото: yanao.ruГлава Ямала рассказал в Минспорте о заявке региона на проведение Арктических зимних игр Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о перспективе проведения на Ямале Арктических зимних игр министру спорта России Павлу Колобкову. Встреча прошла в Москве во вторник, 2 апреля. Если международный комитет одобрит заявку округа, игры пройдут в Салехарде, уточнил глава региона.

Напомним, в столице Ямала работала делегация международного комитета по проведению Арктических зимних игр.

- Учитывая, что данные игры никогда не проходили на территории нашей страны, у нас есть хорошие шансы. Надеемся, что заявка будет поддержана. И тогда мы вместе с министерством спорта будем готовиться к проведению соревнований, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Речь также шла и о развитии спортивной инфраструктуры в регионе. На Ямале уровень обеспеченности жителей спортивными объектами составляет 57,5%. В среднем по России этот показатель – 50%. В ближайшие годы в регионе будет построено около 50 спортивных объектов, в числе которых комплекс «Ямал-Арена», а также сеть модульных спортивных баз.

Павел Колобков подтвердил, что в округе очень много делается для развития спорта. Регион является одним из лидеров в стране по вовлечённости населения в занятия спортом.

- Округ на этом не останавливается. Очень много планов по развитию инфраструктуры и проведению крупных соревнований, - прокомментировал итоги встречи Павел Колобков.

Он выразил готовность поддерживать развитие и популяризацию традиционного для Севера спорта. В 2018 году ямальские спортсмены завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях и установили рекорд России в метании тынзяна на хорей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Испании по футболу
Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Ростов 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка России по футболу
СКА - ЦСКА 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хоккею. матч СКА - ЦСКА 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хабиб Нурмагомедов: «Макрегор, как ревнивая жена. Сначала говорит, все, я ухожу! Потом скажет, что возвращается»
Конгресс-холл, зал на сотни мест и Хабиб Нурмагоедов в роли приглашенный звезды. Когда ему надоест драться в октагоне, он вполне может стать бизнес-коучем и выступать с лекциями о том, как выбивать миллионы в буквальном смысле
Новости 24
Погода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снег
Надымчанин признался в убийстве женщины
Ямал лидирует по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год
В Тазовском районе судят распространителя наркотиков собственного производства
В Новом Уренгое откроют новый профильный класс для будущих тележурналистов
В Салехарде изменятся маршруты четырех автобусов
Мошенник оставил новоуренгойца без денег и колес
Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета
Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда
Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Зимние виды спорта в Лабытнанги выведут на новый уровень
Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров
Геологи привезли для кочевников сеяхинской тундры продуктовые наборы
Дорожники восстанавливают зимник Уренгой – Красноселькуп
Tele2 подводит итоги технического развития в ЯНАО
Разъяренный новоуренгоец, разбивший кувалдой машину на парковке, оказался «артистом»
Жителей Ноябрьска предупреждают об усилении ветра
Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль
В Лабытнанги ко Дню города откроют бассейн и ледовый корт
Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе
Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить
Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание
Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки
Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок