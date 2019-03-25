Сохранить и развить: в Югре открыли Год языков коренных народов

На днях в Ханты-Мансийск со всего мира съехались представители органов власти, общественники, ученые и учителя-филологи. С 21 по 22 марта в столице Югры проходил форум, направленный на привлечение внимания к проблеме сохранения и развития редких языков. В России он открыл Год языков коренных народов. Напомним, таковым на международным уровне 2019-й провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Основной площадкой в России для проведения тематических мероприятий выбрали Югру как пример региона с передовым опытом по сохранению языков.

ПРИМЕР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ

О том, что Ханты-Мансийский округ является примером для других стран в работе по гармонизации международных отношений, заявил в ходе форума руководитель администрации президента России Магомедсалам Магомедов. По его словам, Югра - регион исконного обитания коренных малочисленных народов, где любой житель имеет возможность получить образование на своем родном языке.

- Выбор места проведения российской части международного форума, посвященного Году языков коренных народов, не случаен. Ханты-Мансийский автономный округ как никакой другой подходит для того, чтобы мы могли показать свои достижения, поговорить о проблемах, в том числе, стоящими перед всем миром. Регион становится лидером в реализации государственной национальной политики, в том числе в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого развития коренных народов, изучения родного языка, - подчеркнул он.

Опыт Югры оценил и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

- Округ исторически формировался как многонациональный, люди приезжали сюда со всей страны. В Ханты-Мансийском автономном округе есть опыт межнационального, межкультурного, межрелигиозного общения. Это большой плюс, - отметил глава ФАДН.

По его словам, самая главная задача форума – на выходе получить конкретные алгоритмы, решения в виде разработанных учебных программ, новых учебников, законодательных инициатив. Все это нужно, чтобы больше ни один язык в России не исчез.

Защита родных языков – в числе первых в списке приоритетов в работе ООН. Фото: admhmao.ru

РОДНОЙ ЯЗЫК – ЖИВОЙ ЯЗЫК

Форум, слоган которого «Родной язык – живой язык», обозначил самые проблемные точки в вопросах сохранения и развития языков народов России. Хотя мероприятие носило международный характер, особый акцент там был сделан на поддержку исчезающих и малоиспользуемых языков Российской Федерации.

Накануне форума президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям приветственную телеграмму. В ней он сообщил, что в стране продолжат поддерживать все языки, привлекая экспертов, педагогов, общественные организации, национальные общины и СМИ. Президент также выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, а решения и рекомендации его участников обязательно воплотятся в жизнь. Так оно и случилось.

Более 500 участников – делегатов из 35 регионов России, а также экспертов в языковой политике из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Финляндии, Китая и других – обсудили региональные практики по поддержке языкового многообразия. Кроме того, в задачах форума был поиск путей и механизмов решения проблем в области языковой политики, прогноз развития ситуации, а также способы гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, поддержку и развитие языков.

Все эти вопросы обсуждались во время пленарного заседания «Один мир – тысячи голосов», а также на площадках шести профильных секций, посвященных лучшим практикам и проектам по поддержке родных языков.

Заместитель председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Чжан Сяоань заявила, что форум позволит внести существенный вклад не только в работу ООН по сохранению языков коренных народов, но и в деятельность различных органов власти на международном, внутригосударственном, региональном уровнях в данном направлении.

- Защита родных языков – в числе первых в списке приоритетов в работе Организации Объединенных Наций. Это крайне важная тема. В настоящее время в мире насчитывается около 7 тысяч языков. Но многие из них находятся под угрозой вымирания, и это именно языки коренных народов. Эксперты уверяют, что около половины языков из этого числа исчезнет к 2100 году, - подчеркнула госпожа Сяоань.

В качестве одной из актуальных проблем современности она обозначила тот факт, что все меньше детей изучают родные языки традиционными методами - через получение информации от родителей, старших наставников. Даже если члены отдельно взятой семьи владеют родным языком, нередко они не передают эти важные знания потомкам, а государственные школы во многих странах мира не проводят обучение детей на родных языках.

Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заверил, что в России работа по сохранению культуры, обычаев, языков народов не останавливалась никогда. А форум в Югре и в целом Год языков коренных народов позволит совершенствовать ее, станет стимулом для реализации новых шагов и решений. Решения и рекомендации, выработанные на площадках форума в Ханты-Мансийске, лягут в основу доклада о работе в России по сохранению и развитию коренных языков. Он будет презентован в апреле-мае в штаб-квартире ООН.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Доступность знаний о родных языках, взаимодействие между народами могут обеспечить цифровые технологии. К такому разговору подвел всех руководитель рабочей группы по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин.

Он подчеркнул, что большинство решений ЮНЕСКО, направленных на сохранение родных языков, реализуется именно в рамках программы «Информация для всех».

- Это единственная программа в мире, которая изучает сохранение языков и развитие языкового многообразия в киберпространстве не изолированно, а во взаимосвязи и наряду с другими актуальными проблемами информационного общества, – пояснил он.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова предложила распространить электронный атлас обско-угорских языков и другие работы югорских языковедов и этнографов по всему миру. Сделать это можно с помощью современных технологий - через размещение информации на электронной платформе, в том числе в виде мобильного приложения, чтобы все люди мира могли использовать ресурс в самых разных формах. Предлагается назвать ресурс «Этнокультурный банк».

- Можно было бы говорить и о наших решениях и уже имеющихся продуктах нашего Обско-угорского института, который издал электронный атлас обско-угорских и самодийских языков. Впереди следующие проекты, и вот эти электронные платформы мы в полной мере будем использовать. Я предложила нашу работу разместить на платформе, или наоборот проект ЮНЕСКО разместить на нашей электронной платформе, - прокомментировала свое предложение Наталья Комарова.

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила распространить работы югорских языковедов и этнографов по всему миру. Фото: admhmao.ru

Кстати, Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок именно к открытию Года языков коренных народов уже создал краткий мансийско-русский словарь для учащихся 1-4 классов с онлайн-приложением, содержащий также и звучание слова. Приложением можно воспользоваться уже сейчас, как и скачать звуковую версию словаря в электронной библиотеке института.

Еще один цифровой проект Ханты-Мансийского автономного округа – «Литературная карта Югры». Она знакомит пользователя с югорскими авторами – писателями, поэтами, создававшими самобытные произведения. Ресурс предоставляет доступ и к их лучшим работам на родных языках в электронном виде.

ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Особое внимание в 2019 году будет уделено разработке концепции изучения и преподавания родных языков. О том, как организовать культурно-образовательные условия, каким образом интегрировать преподавание редких языков в систему образования обсудили участники тематических секций. Среди них было немало ученых-лингвистов, краеведов, учителей родного языка со всей страны.

Так, на одной из площадок эксперты вели диалог о том, что сохранение языка нужно рассматривать в контексте взаимодействия с культурной сферой. Об этом заявил директор института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена профессор Игорь Набок. Огромное значение тут имеет мотивация в изучении, системный подход.

Таковой, например, применяется в образовательной и культурной сферах Пермского края. По словам заведующего сектором этнологических исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александра Черных, сегодня зацикливаться только на преподавании родного языка с лингвистической точки зрения не вполне правильно.

- Необходимо использовать все возможности, в том числе и культурные для того, чтобы повышать мотивацию и интерес к родному языку. От этого, в том числе, зависит сохранение родного языка, идентичность коренных народов, - сказал он.

Мотивировать представителей малочисленных коренных народов к изучению родного языка помогают различные землячества, ассоциации, представительства этих народов. Хотя есть и другая проблема – отсутствие подготовленных кадров. Как отметила профессор филологического факультета Высшей школы экономики Мира Бергельсон, ее учреждение активно работает в этом ключе и там уже создана магистерская программа, стратегией которой является профессиональная подготовка специалистов по языковой политике международного уровня, а также развитие новаторского взгляда на языковую политику и языковое планирование в сфере образования.

На еще одной секции участники обсудили тему развития русского языка, как языка межнационального общения. В системе российского школьного образования официально изучается 81 язык, еще 20 - в рамках дополнительных занятий, при этом у русского языка существует статус языка межнационального общения. Именно он является ретранслятором для других более редких языков страны. Федеральный эксперт, руководитель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге подчеркнула, что на сегодняшний день необходимо решить вопрос художественного перевода с языков народов России, чтобы не потерять огромные пласты культуры и создать большие возможности для дальнейшего вхождения в мировую культуру.

Так или иначе, все эксперты уверены в том, что главный гарант сохранения языков малочисленных народов - сфера образования. По словам председателя межрегионального общественного движения «Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Зинаиды Строгальщиковой, именно образование формирует и воспитывает человека, гражданина.

- Нам сейчас жизненно необходима отдельная программа либо подпрограмма по сохранению языков малочисленных народов. Условия у регионов совершенно разные. Отмечу, что для многих детей родной язык уже практически не является родным, и нам приходится говорить о преподавании его, как иностранного. На эту тему звучат разные мнения и вопрос озвучивается в качестве предложения, – отметила она.

Тем временем директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин выразил мнение, что все решения, связанные с сохранением и развитием языков коренных малочисленных народов, должны носить системный характер и идти с федерального уровня.

- Сегодня родные языки в Югре изучают дети в 15 детских садах и 24 школах. Мы считаем, что этого недостаточно, чтобы развивать язык. Важно последовательно заниматься подготовкой кадров. Поэтому в 2017-2018 годах все преподаватели родных языков в Югре прошли курсы повышения квалификации. В этом году Нижневартовский госуниверситет начинает подготовку филологов – преподавателей родных языков, - подчеркнул он.

Округ стремится обеспечить детей учебниками на родных языках, активно сотрудничает с издательством «Просвещение». Вышло в свет несколько учебников по мансийскому языку, ведется разработка учебников хантыйского языка. Из 7 с половиной тысяч школьников и дошкольников Югры родные языки изучают уже 2100 детей. Ежегодно проводятся фронтальные диктанты на хантыйском, мансийском и ненецком языках, олимпиады по родным языкам.

Главный гарант сохранения языков малочисленных народов - сфера образования. Фото: admhmao.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, официальное открытие международного Года языков коренных народов под эгидой ЮНЕСКО состоялось 28 января в штаб-квартире в Париже. После чего, 1 февраля, старт тематическому году дала Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Организаторами форума в Югре выступили федеральное агентство по делам национальностей, правительство Югры и ПАО «Лукойл». Их взаимодействие в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов продолжится в дальнейшем. На площадке форума стороны подписали соглашение о партнерстве. Подписи в договоре поставили представители Федерального агентством по делам национальностей, благотворительного Фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и ПАО «Лукойл».

В 2019 году Югра выступит площадкой для проведения VIII международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2019», заседания совета Ассоциации «Оленеводы мира», V форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север». А на апрель запланирован первый форум учителей родных языков автономного округа.