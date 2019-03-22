На Ямале у вертолета с пассажирами на борту при посадке оторвало хвост

Авиакатастрофа в ямальском поселке Норе заставила поволноваться всех жителей округа. К счастью, происшествие 22 марта обошлось без жертв. Из-за чего вертолёт МИ-8 приземлился с оборванным хвостом, предстоит выяснит специалистам.

ИЗВЕСТНО

Вертолёт авиакомпании «Ямал» во время взлёта совершил жёсткую посадку в 10 часов 18 минут по местному времени. Воздушное судно выполняло рейс по маршрут «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым».

На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Как сообщили в СУ на транспорте СКР, несмотря на сложность ситуации, экипажу удалось посадить вертолет. Никто во время посадки не пострадал. Медпомощь не понадобилась.

Из Салехарда уже вылетел борт, чтобы доставить пассажиров в село Нори. Однако пока из-за непогоды в Ныде люди вынуждены ждать вылета в администрации села Нори. К слову, это небольшой населенный пункт, где нет аэропорта, обустроена лишь вертолетная площадка.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

ОФИЦИАЛЬНО

По факту инцидента с воздушным судно уже началась доследственная проверка. Происшествием занялись в Уральском СУ на транспорте СК России. Следственная группа вылетела на место происшествия. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. В какой момент обломился хвост воздушного судна еще уточняется, сообщили в ведомстве. Есть несколько версий случившегося, все они будут обрабатываться. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ПО СООБЩЕНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

В социальных сетях ямальцы делятся переживаниями по поводу происшествия. Северяне, у которых на борту были родственники, сейчас все в один голос благодарят судьбу, что все остались живы. Однако до сих пор пребывают в стрессе просто представляя, чем все могло закончиться.

«По словам жителей села и по словам моего ребёнка, который находился в вертолёте, их там хорошо встряхнуло, слава Богу, все хорошо...», - пишет Наталья Б.

«Мой милый внук, чуть не погиб. Страшно по думать даже» - призналась Ангелина К.

«Сама до сих пор в шоке!», - не скрывает эмоций Альбина К, у которой внук летел на этом же вертолете.

Как рассказала «Комсомольской правде – Ямал» родственница пассажиров МИ-8, многие разошлись по домам - к родне или в гости. Те, кому негде остановиться, остались ждать следующего воздушного судна в здании администрации. Однако всех ожидающих рейса держат в курсе ситуации, о предстоящем полете им пообещали сообщить заранее.