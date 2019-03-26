Ямальский путешественник добрался на «Ниве» до Сахалина

Экстремал из Пурпе Андрей Меньшиков смог покорить Татарский пролив. Буквально сегодня, 26 марта, на российской «Ниве» самой простой комплектации он добрался по льду до острова Сахалина. Ямальский путешественник стал первым, кто преодолел такой путь на машине. Это уже третья его попытка, две предыдущие – в январе-феврале этого года и в марте прошлого - не увенчались успехом. Совершить невозможное ему помогла жена Лилия, которая всю дорогу была рядом.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ДЕЛО

Андрей рассказал «Комсомольской правде – Ямал», что планировал повторить попытку следующей зимой, но, когда вернулся домой, не мог успокоиться.

- Когда после неудачной попытки в феврале приехал домой, чувствовал пустоту и незавершенность. Вместе с женой размышляли, что же можно еще сделать, чтобы достичь желаемого. Прикинули так и эдак, и сообразили, как проложить маршрут с учетом накопленного опыта. Взяли отпуск, сели в самолет и прибыл в Хабаровск, - сообщил он.

Толщина льда, по которому двигался автомобиль, была около 40 сантиметров. Фото Андрея Меньшикова

В этот раз путешествие заняло всего три дня. Причем основной путь муж с женой проделали в последний день. Прошлые попытки занимали гораздо больше времени – порядка двух недель.

- 21 числа мы с женой прилетели в Хабаровск на самолете. А 23 марта стартанули из поселка Лазарева на автомобиле, - раскрыл подробности путешествия Андрей. - Первый день шли медленно. Уверенности, что эпопея завершится успехом, не было. Снега было по пояс, да еще и второй день выдался пасмурным, снег был липким, тяжелым. Прошли мы тогда только 300 метров за весь день, потому что занимались тем, что копали траншеи, чтобы выбраться. А сегодня утром с первыми лучами солнца тронулись в путь.

За 23 километра по льду пролива путешественники сожгли 60 литров бензина. Фото Андрея Меньшикова

НА ОСТРОВЕ ВСТРЕЧАЛИ С ЦВЕТАМИ

По словам Андрея Меньшикова, у него появилось даже какое-то звериное чутье – он буквально видел, где лучше проехать. Благодаря тому, что солнце падало под нужным углом, а снег был нужной плотности и не лип к колесам, за три часа путешественники проскочили пролив.

А там их уже ждали с цветами и поздравлениями. Оказалось, что сахалинцы – жители небольшого поселка на берегу пролива – все это время наблюдали в бинокль за маневрами «сумасшедшего ямальца». Они даже заключали пари, доберется он все-таки до острова или нет.

- Встретили нас, как родных. Особенно поразились, что женщина была на борту. То, что один поехал – ладно, больной на голову, так ведь еще и жену с собой потащил на маленькой машине, - смеется путешественник.

Лилия Меньшикова как могла помогала мужу во время путешествия. Фото Андрея Меньшикова

Кстати, жена всю эту дорогу прошла пешком – следом за машиной, а это около 23 километров по льду и снегу.

- Она у меня герой, настоящий Тяни-Толкай. Бегала туда-сюда наготове с лопаткой. Где надо было, снег быстренько раскапывала или машину подталкивала, - гордится женой Андрей.

Теперь мужу с женой предстоит путь домой. Но главное не это – любителям экстрима придется придумывать себе новую сложную задачу по покорению непроторенных дорог. Какая именно будет задача, Андрей Меньшиков пока не говорит, но утверждает, что она будет интересной и сложной.

Примерный путь от Хабаровска до Лазарева составил 800 км (400 по асфальту, 300 км по бездорожью и 100 км по зимнику), от Лазарева до Сахалинского берега по льду - 23 кмФото: Лидия Шумкова

ФИКСАЦИЯ РЕКОРДА

Андрей Меньшиков не подавал заранее заявку в Книгу рекордов России или Гиннеса. Поэтому он не уверен, что его достижение зачтут. Там слишком жесткий регламент по рекордам. Тем не менее, он все равно попытается. А вот в Русском географическом обществе, членом которого он является, Андрея точно запомнят как первого путешественника, пересекшего Татарский пролив на автомобиле. Непременно поздравят его и в родном городе, а также на работе в АО «Ямалкоммунэнерго».

ФАКТЫ О ПУТЕШЕСТВИИ

Андрей Меньшиков на автомобиле проехал буквально в 500 метрах от незамерзшей воды.

Лед был около 40 сантиметров, а температура воздуха - примерно 20 градусов.

За 23 километра по льду пролива путешественники сожгли 60 литров бензина.

СПРАВКА «КП»

Татарский пролив, который преодолел Андрей Меньшиков, находится на Дальнем Востоке России. Он разделяет материк Евразию и остров Сахалин. Зимой в северной части пролив замерзает узкой полосой, по которой можно пробраться с материка на остров.

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