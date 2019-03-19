Митя Фомин в Сабетте на атомном ледоколе снимает новый клип

Известный российский певец Митя Фомин выбрал для съемки своего нового клипа экзотику Арктики. Специально для этого он вместе со своей командой прибыл в Сабетту.

«Это поездку я ждал почти год», - признался фронтмен группы Hi-Fi на своей страничке «В Контакте». Известно, что клип снимается на песню под названием «На вершине мира».

Невероятная Сабетта и мощь атомного ледокола «50 лет Победы», на борту которого и проходили съемки, привели в восторг шоумена. Волна эмоций, буквально, захлестнула его.

«Мы прилетели в закрытый город Сабетта, где ещё пару десятков лет назад высадились 19 геологов, а сегодня постоянно проживает около 35 000 человек, которые приезжают сюда на вахту», - восхищается масштабами поселка артист в своем аккаунте в инстаграме.

Фото: instagram.com

Фомин знакомит своих почитателей-подписчиков с жизнью Сабетты: «Это небольшой посёлок, тем не менее полностью оснащённый - своя полиция, пожарная служба, больница. Помощи с суши ждать не приходится - сюда просто не добраться. Все, что появляется в городе, привозят по морю».

Он заметил, что строительство завода и инфраструктура повлияли на жизнь коренного населения – ненцев, как выразился певец, «народа, который кочует по северу и до сих пор ночует в переносных юртах, живет оленеводством и рыбалкой». Артиста ошеломило, что здесь очень внимательно относятся к их традициям, вплоть до того, что трубы прокладывают в обход мест, по которым традиционно гоняют оленей.

Фото: instagram.com

«Нам посчастливилось застать в посёлке ненцев, которые приехали торговать рыбой. А ещё приятно, что и они, оказывается, знают мои песни! Ещё бы... несмотря на юрты, у них у всех последние модели iPhone, спутниковое телевидение и ультрасовременные снегоходы, по которым они гоняют сотни километров по тундре. Эх, удивительная жизнь, согласитесь?», - пишет изумленный шоумен.