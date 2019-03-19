Наталия Орейро выразила желание посетить Ямал и увидеть северных оленей

Известная аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро выразила желание посетить Ямал и посмотреть на медведей и северных оленей. Об этом она рассказала на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос корреспондента телерадиокомпании «Ямал-Регион» о возможности посещения Салехарда. По словам Орейро, она хочет стать единственной зарубежной актрисой, которая знает все российские города.

- Я уже путешествовала по Транссибирской магистрали на поезде, и хотела бы посетить различные уголки России, - призналась Наталия. – Если я смогла посетить Сибирь в -46 градусов, это значит, я могу многое, в т.ч.и посетить единственный город за полярным кругом.

Наталия Орейро приехала в Россию с концертным туром под названием «Unforgettable Tour» («Незабываемый тур»). Актриса и певица даст несколько концертов во многих городах России, в т.ч. Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ереване, Минске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Перми и Тольятти.

Несмотря на то, что на территории Тюменской области, Югры и Ямала концертов не предвидится, поклонники «Дикого ангела» из северных регионов едут в другие города, чтобы встретиться с любимым кумиром. Вполне возможно, что в будущем желание Орейро посетить Салехард сбудется.