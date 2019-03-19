Ямал решает, как избавиться от очередей в больницах и дефицита специалистов

В Салехарде губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов дал старт серии стратегических сессий по ключевым вопросам нацпроектов.

Первая из них прошла под названием «Эффективное здравоохранение». На масштабном мероприятии обсуждалось реализация приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение» и сегодняшние проблемы региональной медицины.

По мнению губернатора, ямальское здравоохранение за последние годы достигло определённых успехов. В регионе уже оказывают те виды помощи, которые ещё несколько лет назад казались невозможными в условиях Арктики.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На территории округа появятся новые объекты сферы здравоохранения. В планах строительство медицинских городков в Тазовском районе, Салехарде и Губкинском. Уже в 2019 году медицинские учреждения региона получат дополнительное оборудование и спецтехнику (машины скорой помощи, реанимобили), кроме того, будет проработан вопрос увеличения штатной численности персонала по ряду направлений.

- Тем не менее, вопросов много, и наши жители справедливо спрашивают о качестве и доступности здравоохранения, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Подготовительным этапом перовой стратегической сессии стал мозговой штурм, в котором приняли участие представители 30 медицинских организаций региона. В итоге было собрано 247 предложений по улучшению системы здравоохранения. С одной стороны, конкретные шаги определило медицинское сообщество. С другой стороны, важно было учесть мнение населения.

- Несмотря на уже имеющиеся показатели, некоторые наши пациенты обоснованно высказывают претензии о качестве оказываемой медицинской помощи, - подчеркнул директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков Фото: правительство ЯНАО

Параллельно в январе и феврале 2019 года правительство ЯНАО проводило опрос ямальцев о проблемах медицины в регионе. 61 529 жителей региона высказали свое мнение на платформе «Живём на Севере». В результате выяснилось, что 16% жителей региона недовольны очередями в медицинские организации, 14% указывают на нехватку узких специалистов, 12% опрошенных обеспокоенны низкой квалификацией врачей, ещё 10% высказались на счёт неудобной процедуры записи к врачу, у 9% возникают трудности при получении высокотехнологичной медицинской помощи.

В ходе первой стратегической сессия, которая финиширует 20 марта, ее участники намерены согласовать ключевые пункты общей стратегии развития территории, сформировать рабочие группы экспресс-проектирования и плана реализации проектных предложений.