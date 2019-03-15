На Ямале санитарка поглумилась над оторванным пальцем пациентки

В Надыме произошло шокирующее событие. В центральную районную больницу ямальского города обратилась девушка, которой оторвало палец во время несчастного случая. Пришить потерянную часть тела медики не смогли, но необходимую помощь оказали. Все бы ничего, но санитарка больницы засняла на видео оторванный палец и цинично прокомментировала ситуацию, разослав жуткие кадры своим знакомым. Увидела их и пострадавшая девушка. Сейчас она винит больницу не только из-за поведения санитарки, но из-за халатности врачей, которые не смогли ей помочь.

ИСТОРИЯ ВИДЕО

Девушка Виктория с жуткой травмой обратилась в больницу еще 25 февраля. Известно, что она пострадала во время несчастного случая в сауне «Семь звезд».

Как рассказала «Комсомольской правде – Ямал» пострадавшая, она с подругами пошла в баню, которая принадлежит ее знакомому. Ни парней, ни алкоголя, ни каких-либо запрещенных веществ не было, просто отдых и релакс. Во время пребывания в бане Виктория решила побороть свой детский страх воды и прыгнула в бассейн, но зацепилась рукой за кованый забор, который огораживал воду от зоны отдыха.

- Прыжок совершен, шок наступил. Я чувствую недомогание, думала порезалась, но нет. Мой палец остался в этих вентилях кованого забора. Мне экстренно оказали первую помощь. Палец был моментально помещен в холодное. Скорая приехала очень быстро, - сообщила она и добавила, что был ампутирован мизинец левой руки.

В больнице, куда Викторию доставили вместе с оторванным пальцем, ей его пришить не смогли, потому что нет соответствующего оборудования. Во всяком случае так сказал Виктории врач-травматолог, отправив ее домой до утра, когда нужно делать следующую перевязку. Во время нахождения в больнице девушке не ставили обезболивающих, не брали никаких анализов. Поведение медперсонала Виктория расценила, как халатность, и написала заявление в прокуратуру.

- В том заявлении просила провести проверку по факту безопасности помещения сауны. Привлечь к ответственности санитарку и, конечно, врача за халатность, который даже ничего не спросил и не сказал, - прокомментировала она.

Есть претензии у Виктории и к ее знакомому владельцу сауны. По словам девушки, когда ему сообщили, что у нее такая серьезная травма, он лишь посмеялся. После такого Виктория перестала с ним общаться.

РЕАКЦИЯ НАДЫМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Как рассказала главврач медучреждения Наталья Калиберда, санитарка уже не является сотрудником ЦГБ Надыма по итогам внутренней проверки, а подобное за многолетнюю историю учреждения вообще произошло впервые. Палец попал к этой женщине из контейнера для утилизации, куда его поместили. Санитарка вытащила часть тела оттуда, чтобы заснять свое циничное видео.

- С персоналом проведена разъяснительная работа по недопущению разглашения врачебной тайны и мерах уголовной ответственности. Это аморальный поступок, и совершившему его работнику не место в нашем учреждении, — прокомментировала главврач.

Что касается того, халатно ли поступил врач-травматолог или нет, будет разбираться прокуратура.