Дарья Верхотурцева из Ноябрьска может стать «Мисс Россия - 2019»

Красавица из Ноябрьска Дарья Верхотурцева претендует на звание «Мисс Россия - 2019». На конкурс девушка попала, участвуя в кастинге, который проходил в ноябре 2018 года в Тюмени.

Девушке 21 год, и у нее уже есть опыт работы в модельном бизнесе за границей, где она практиковалась, когда ей было еще 14 лет.

Фото: Из личного архива Дарьи Верхотурцевой

Сейчас Дарья работает в кафе в аэропорту и коллекционирует миниатюрные воздушные лайнеры. Она обожает зимние виды спорта и грезит о горах, чтобы ощутить весь восторг от спуска с крутого склона. Раньше красотка серьезно занималась биатлоном, но спорт пришлось оставить. Ответственная девушка - старшая в многодетной семье - стала главной маминой помощницей. Однако любовь к здоровому образу жизни у нее в крови. Идеальная фигура это подтверждает. В свободное время она читает книги по психологии.

Фото: Из личного архива Дарьи Верхотурцевой

С собой на финал красотка везет национальный ненецкий костюм и традиционные северные сувениры: варенье из морошки и ненецкие куклы.