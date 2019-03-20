Владимир Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Первая автоколонна со строительной и вспомогательной техникой, необходимой для обустройства Харасавэйского газоконденсатного месторождения выдвинулась 20 марта из вахтового посёлка Бованенково в сторону стройки.

Команду к старту в режиме телемоста дал лично Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил значение сегодняшнего дня для экономики страны:

- Харасавэйское месторождение откроет новые горизонты для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного потенциала и для дальнейшей газификации самой России. Мы знаем, что к 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 миллиардов кубометров газа для потребления внутри страны и для поставок на экспорт по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2». Я поздравляю вас с её началом и желаю удачи.

Фото: правительство ЯНАО

На месте в церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Для добычи газа на месторождении будет применяться только отечественное оборудование. Добыча газа на месторождении будет вестись более 100 лет, - сказал Алексей Миллер.

Он подчеркнул, что началом освоения Харасавэйского месторождения компания «Газпром» открывает эру, в которой будет действовать новый мощный центр газодобычи – Ямальский. Он становится крупнейшим в России и имеет ключевое значение для развития российской газовой отрасли в XXI веке. Напомним, первая контрольная скважина пробурена на Харасавэйском месторождении ещё в 1974 году.

Всего в работах по обустройству месторождения будет задействовано около 5,5 тыс. инженеров и строителей, 1 764 единицы техники. Уже в этом году планируется отсыпка дорог и площадок для производственных объектов. В июне 2020 года компания намерена начать бурение эксплуатационных скважин. Старт добычи газа запланирован на 2023 год.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов напомнил, что промышленное освоение Арктики сдвигается на север и отметил, что крупные промышленные перспективы региона будут связаны именно с арктическими территориями. Властям округа важно, чтобы в арктической зоне Ямала работали только проверенные и надёжные партнёры, использующие передовые технологии, готовые разделять с округом социальную ответственность, работающие только в соответствии с международными экологическими нормами.

Фото: правительство ЯНАО

В период строительства сюда предстоит завезти более 1,5 млн тонн оборудования и материалов, будет пробурено 236 скважин. Для переброски техники с Бованенковского на Харасавэйское месторождение был специально построен зимник, общей протяжённостью около 106 километров. В колонне, которая отправилась сегодня, более 30 единиц техники: бульдозеры, самосвалы, трубоукладчики, автокраны, вахтовые автобусы. Планируется, что автоколонна прибудет в точку следования сегодня поздним вечером.

Проектом обустройства месторождения предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры. В период строительства сюда предстоит завезти более 1,5 млн тонн оборудования и материалов, будет пробурено 236 скважин.