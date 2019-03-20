2019-03-20T12:05:03+03:00
Общество

Приданное для ямальских новорожденных: итоговый список еще обсуждают

Стоимость одной коробки - почти 30 000 рублей [видео]
Анна Полякова
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Приданное для ямальских новорожденных: итоговый список еще обсуждают Фото: vk.comПриданное для ямальских новорожденных: итоговый список еще обсуждают Фото: vk.com
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Ямальские многодетные мамы первый раз заглянули в подарки, которые будут получать все новорожденные малыши в ЯНАО.

За основу взят московский набор. Но он улучшен именно теми вещами, о которых писали сами мамочки: более тёплой одеждой, пелёнками и предметами гигиены повешенного качества. Для этого проводили опрос. В результате всё, что лежит в коробке, предложено ямальцами.

Итоговый список, который и попадёт в подарочный набор, будет сформирован после сегодняшнего обсуждения на встрече представителей департамента здравоохранения и заместителя губернатора Ямала Татьяна Бучкова. Сообщается, что округ постарается в максимально короткие сроки провести все необходимые организационные мероприятия с закупками и поставщиками. Все это займет примерно месяца 2 займут, пообещали в правительстве ЯНАО.

Нужно найти надёжных поставщиков с качественным товаром - большая часть этой работы уже проделана.

А подарки и действительно очень хорошие. Всё самое необходимое для малышей: одежда, пеленки, клеенка, ножницы, градусник, погремушки, подгузники, расчески. Всего в ямальском списке 45 позиций. Стоимость одной такой коробки - почти 30 000 рублей.

Пока точная дата, когда начнут дарить подарки, не называется. Однако, как заверили в руководстве региона, всё делается для того, чтобы ускорить процесс.

Подарок для новорожденных Ямала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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